Reynaldo Clavasquín arribó por primera vez en su vida a la Redacción de DIEZ y lo hizo con la modestia que suele acompañarle; eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja que no podía ocultar la enorme satisfacción que el voto popular reviste en el galardón a Mejor Entrenador de la Liga Nacional en 2016.

“Primero agradecer a la institución; cuerpo técnico, directiva y jugadores de Platense, también a muchas personas que me dieron la oportunidad de trabajar en el fútbol, hay demasiadas que si doy los nombres me quedo corto. También a DIEZ por este galardón, una gran iniciativa; un agradecimiento enorme y alegría”, manifestó de entrada “Clavas”.

El DT no dejó de mostrar su gratitud y dejó en claro que “agradezco a la gente, pues esto se debe al público, aquí votó gente de Platense, Motagua y Olimpia, satisfecho porque se dio”.

De paso, y con una humildad que ha sido pilar en su exitoso andar, el DT del Tiburón expresó que el premio “tiene que tener un significado muy importante y una gran responsabilidad, ahí es cuando uno se siente más satisfecho porque fue la gente, las personas que están fuera de una cancha o una cámara. Es una alegría enorme porque la gente ha tenido una buena aceptación con el trabajo que hicimos el semestre pasado”.

No obstante, se sincera y confiesa que no ha sido sencillo llegar a pelear una Gran Final de Liga: “Es un tiempo que uno se lleva, tantas horas; nosotros para haber llegado a la Final trabajamos 196 días, esos días duplican o triplican las horas de trabajo, es importante lo que se logró, con un equipo que no está acostumbrado y tenía un tiempito sin entrar a las fiestas grandes, es una enorme satisfacción y crecimiento en ese sentido”.

Dulce venganza y porvenir selacio En relación al inicio victorioso de su onceno, casualmente frente al equipo que le quitó la gloria en diciembre pasado, Motagua, es motivo de esperanza: “Haber comenzado así ilusiona y queremos seguir alcanzado objetivos, sabemos que no será fácil; no vamos a escatimar esfuerzos porque nos debemos a un público, vamos aprendiendo y trabajando bien”.

Finalizando el diálogo post-premiación, Clavasquín deja una reflexión: “Motiva y alegra porque muy poco se dan estas cosas en vida, solo se da cuando lo hacen los clubes; la iniciativa de DIEZ es de reconocerla y agradecerla”.

FRASE

“Lo que menos esperaba era un premio reconocido por un diario tan importante como Diez”.

“Fue por la gente, no porque gané pues lo

hizo Diego; los cuatro merecíamos estar ahí”.

• El estratega del Platense se mostró feliz por la decisión de los lectores de Diez en 2016

¿Por quiénes votó Clavas?

Mejor DT: Mauro Reyes; Mejor Jugador de Liga: Romell Quioto; Mejor Jugador Joven: Marcelo Pereira y Mejor Gol: Santiago Vergara.

32 puntos acumuló el Platense de Clavasquín en las vueltas regulares del Apertura pasado, ubicándose sublíder por detrás de Olimpia (39).

En sus tres experiencias como DT de primera con Motagua y Platense, Clavasquín fue dos veces semifinalista y una subcampeón.

ASÍ QUEDÓ LA VOTACIÓN

Reynaldo Clavasquín 43.9%

Diego Vázquez 35.24%

Héctor vargas 13.28%

Mauro Reyes 7.58%

