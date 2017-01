El presidente del Olimpia, Rafael Ferrari fue uno de los invitados estelares que se hizo presente en el lanzamiento oficial de la tercera edición de la Copa Presidente.

"Me conformo con haber sido el ganador de la primera Copa Presidente, ya después todos los demás pueden tener el derecho de participar y a ganarla, así como los dijo Juan Orlando Hernández: esto va a continuar y espero que sea para siempre para que la ganen no solo equipos de Liga Nacional, sino que también de Liga de Ascenso y Mayor", dijo Rafael Ferrari.

Sobre las posibles contrataciones que pudieran llegar en los próximos días al Olimpia el mandamás fue muy claro. "No sé nada de eso, todavía no hay nada, pero si llega haber algo aunque creo que no lo habrá lo informaremos".

También se le consultó sobre los rumores de la posible llegada del defensor panameño Felipe Baloy. "No hay nada, lo de Baloy nada es cierto", aseguró.

Una de las cosas que Rafael Ferrari se mostró tranquilo es que tras dos partidos del torneo Clausura no le preocupa el nivel mostrado donde el Olimpia ha ganado uno juego y perdido otro.

"El comienzo ha sido bien, recordemos que el Real Sociedad es un buen equipo y nosotros jugamos sin seis jugadores que están con la Selección Nacional, pero sin restarle mérito porque ellos son un gran equipo que merece inclusive ganar el campeonato", comentó.

Tras el retiro de Noel Valladares se mencionaba podría llegar un nuevo guardameta a las filas de los blancos, pero fue algo que Rafael Ferrari dejó claro. "No llegará ninguno, vamos a jugar con los que tenemos actualmente".