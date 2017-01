El exdirector deportivo de Real España, Daniel Uberti, se refirió a su salida del club aurinegro exponiendo temas puntuales alrededor de su conflicto con el técnico Mauro Reyes.

"Los técnicos viven de resultados que permitan alcanzar objetivos planteados y no solo alegrías domingueras que no reportan logros deportivos", comenzó exponiendo.

Y siguió atizando la hoguera: "El torneo anterior se perdió la final de Copa (Presidente), no se logró clasificar directamente a semifinales, no se logró llegar a la final del torneo y no se pudieron completar los 540 minutos del Sub-20 con jugadores en cancha beneficiándose el equipo con minutos otorgados por juegos de la Sub-17".

"Esos eran objetivos claros planteados por el Club al momento de contratar al entrenador", agregó.

Uberti aclaró que no hubo riña personal con Reyes: "Nunca tuve un enfrentamiento personal con Mauro, pues no estoy para esos temas, a pesar de algunas situaciones que se dieron buscando una reacción negativa o violenta de mi parte".

Confirmó que hubo un acercamiento con el ahora extimonel catedrático para limar asperezas: "Es cierto que hubo una reunión de acercamiento propuesta por Eloy Page el día jueves 12 donde se limaron asperezas, y hubo un apretón de manos de caballeros para trabajar de ahí en más sin inconvenientes".

CUENTA LO OCURRIDO DURANTE EL ENTRENAMIENTO

Uberti si ahonda en detalles que le molestaron: "Mi sorpresa fue que al siguiente día, Mauro le ordenó a los utileros ponerle candado al portón del campo para evitar que hiciera mi trabajo, y al mismo tiempo provocar una reacción negativa o violenta la cual no se dio, y de lo que son testigos el grupo de jugadores y el resto del cuerpo técnico... Esto se repitió también el día sábado", contó.

Y sigue relatando que "de lo anterior se desprende una clara intención de preparar una situación interna negativa en caso de que los resultados deportivos precipitaran su salida del equipo".

Pide que el tema sea tratado con la verdad. "Creo que hay que ser honestos y no decir verdades a medias. En esto estamos claros de como se dieron los hechos, pues hay mucha gente que conoció de esta situación".

SOBRE SU TRABAJO EN LA REALEZA

Menciona de su trabajo en Real España: "Mi trabajo empezó en juveniles hace 6 años y los resultados están a la vista en lo que a jugadores promovidos se refiere. Hemos exportado a la MLS después de muchos años".

Añadió en este renglón: "Tenemos un número importante de jóvenes jugadores en la Selección Mayor y que fueron pilares del equipo en la Olimpiadas de Río 20116. Nuestros juveniles reciben clases de inglés semanalmente, becas colegiales y atención médica gestionadas por nosotros", indicó.

DIRECTAS Y AL PECHO

¿Se fueron a los puños?

Jamás nos agredimos de esa manera ...Somos personas preparadas y profesionales. Tengo 29 años de haber llegado al club y nunca tuve un evento de ese tipo con nadie, de lo cual pueden dar fe las personas que a través de tantos años han pasado por el club.

¿Siente que no agradecieron su trabajo?

La Junta Directiva del Club me ha apoyado en todo momento y si esta decisión se ha tomado es en el entendido de que es lo mejor para el club, en ese sentido me siento plenamente tranquilo que los que tienen un día a día en el equipo conocen de mi trabajo.

¿Usted pidió la salida de Mauro Reyes?

Acordamos el día jueves, con Eloy Page de testivo, que trabajaríamos en armonía para sacar adelante al equipo.