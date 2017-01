Vida saca la chequera y va con todo por Osman Chávez y Javier Portillo

El presidente del Vida Jaín Matute confirmó este martes que el carrilero izquierdo Javier Portillo está a un paso de firmar con el equipo rojo por espacio de un año y retomarán las negociaciones con el central Osman Chávez, ambos futbolistas militaron por varias temporadas con Real España donde fueron separados por la junta directiva.



"Con Osman Chávez no hemos finiquitado, en su momento lo pretendimos pero estaba ligado a Real España, en estos momentos no tenemos nada con el jugador, pero si Chávez todavía está en el país con gusto retomamos las negociaciones porque es un gran jugador, sería muy interesante tenerlo en la institución", explicó Matute.



Y añadió. "Estamos informados que ya finiquitó con Real España y podríamos retomar una negociación porque es de mucha experiencia y es lo que queremos en el equipo para que nos aporte a mantener la categoría. Todavía no hemos llegado a un acuerdo con Chávez pero estamos contactándolo para llegar a un acuerdo, no se descarta que podría llegar al Vida"



Sobre el tema del defensa Javier Portillo expresó. "Estamos negociando con Portillo, sólo faltan pequeños detalles para llegar a un acuerdo, esperamos que pueda integrarse al Club en las próximas horas, necesitamos futbolistas de experiencia para que le ayuden a los jóvenes. Tuvimos que inflar la planilla porque las circunstancias nos están obligando a eso, no queremos que el equipo pierda la cetegoría por eso necesitamos que la afición del departamnto de Atlántida apoyen al equipo".

Puedes leer: Fuad Abufele podría dejar la presidencia del Real España



Vida confirmó la semana anterior mediante su junta directiva las contrataciones del defensa uruguayo Richard Rodríguez y el delantero argentino Kevin Hoyos. Rodríguez participó hace algunos torneos con Platense y Hoyos con Victoria.



Los cocoteros se mantienen en el penúltimo lugar de la tabla general de descenso con 15 puntos, cuatro más que Social Sol de Olanchito que figura con 11. Para revertir la situación la cúpula contrató al técnico Carlos Alberto Pavón en sustitución de Elvin López, sin embargo no ha podido sumar en dos partidos, tomando en cuenta que perdió 1-2 ante Real Sociedad y 0-4 contra Real España.

Daniel Uberti detalla su salida del Real España



"La situación del equipo es preocupante estábamos a 13 puntos de Social Sol y ahora estamos a cuatro pero no podemos desesperarnos porque vamos a tomar decisiones equivocadas que no beneficiarán a la institución, por eso estamos junto al técnico firmando jugadores para que lleguen a aportar, queremos jugadores que se pongan el overol, eso esperamos con los refuerzos que vengan a la institución".



Dato

El fin de semana se incorpora un volante argentino para someterse a un periodo de prueba.