Real España presenta a Ramón Maradiaga como su nuevo técnico

Ramón "Primitivo" Maradiaga ya tomó las riendas de la Máquina y en su presentación reconoció que tiene un "plantel basto" y afirmó que "no es necesario que me digan que te traemos por un título", pues es algo que siempre se propone.



Previo a la comparecencia de Maradiaga, el presidente de la Máquina, Elías Burbara, indicó que "nos complace presentar a Ramón Maradiaga como el técnico de Real España para este torneo.



Bienvenido profesor, en esta nueva página escribiremos historia y esperamos al final del torneo tener esta ansiada copa; queremos pelear el campeonato y ganarlo, cuando estudiamos que técnico sería el reemplazo solo pensamos en usted", expuso el dirigente.

"Primo", por su parte, mostró su agradecimiento al máximo jerarca catedrático: "Agradecer en especial a Elías Burbara el haber tenido esa confianza de cederme la dirección del club, es un reto difícil, más tomando en consideración el rumbo del equipo, pero entendemos lo que es esto; pienso que la confianza que me tienen depositada tengo que ponerla de manifiesto en el terreno de juego".



El nuevo estratega aurinegro añadió que "si en 2009 no se pudo dar, ahora con un buen plantel espero que logremos alcanzar el objetivo; no es necesario que me digan 'te traemos para un campeonato', ya de antemano lo sé".



Ramón Maradiaga se estrenará al frente de Real España este sábado que visite a partir de las 3:00 de la tarde al club de Liga Mayor La Virtud, por la tercera edición de la Copa Presidente 2017.