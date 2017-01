El técnico del Vida Carlos Pavón dijo este martes que no teme al descenso porque confía en su capacidad y condiciones para revertir la situación del equipo que se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla general del descenso.

"Los resultados no han sido óptimos como los que uno quiere, para nosotros es doloroso, dos derrotas consecutivas fastidia, no se puede trabajar tranquilamente, de lo malo hay quie sacar lo bueno. No me arrepiento haber firmado con el Vida, soy una persona de convencimiento, tengo la fe que saldremos adelante con trabajio", explicó.

Y agregó. "No duermo tranquilo pero no sufro de insomnio, obviamente se sufre, no se puede dormir tranquilamente pensando en lo que dejamos de hacer, sabiendo que podríamos haber hecho algo más, sería lindo si siempre se ganara pero el fútbol es así".

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

El ex timonel de Marathón reiteró. "Hay mucho jugador joven en el equipo, todavía son promesas porque no se han consolidado, eso también dificulta porque los jóvenes no te pueden resolver un partido, estoy tratando de no quemarlos y mandarlos al matadero metiéndolos de un sólo".

Pavón tuvo un mal inicio con los rojos al perder contra Real Sociedad y Real España, respectivamente. "Hemos recibido seis goles y apenas hemos anotado uno, estamos en déficit , ahora hay que enfatizar en los trabajos para mejorar. No temo al descenso porque no pienso en eso, pienso en lo que tenemos, no pienso en el rival que está abajo de nosotros porque siempre va a depender de nosotros y de nadie más".

"No temo al descenso porque confio en mi capacidad y en la de mis muchachos, hay buenos jugadores, tienen que creerselas ellos mismos para salir adelante. Tampoco pienso en renunciar si no me contratan refuerzos, no soy de los técnicos que renuncian soy de los técnicos que trabajan", advirtió.

Sobre las derrotas dijo. "Las lagunas mentales nos hacen perder los partidos, esas distracciones nos cuestan goles, la mentalidad es muy importante desde que comienza el partido hasta que finaliza, hay que trabajar mucho línea por línea, tenemos que enfatizar más en la contratación, tenemos dos derrotas consecutivas en este torneo y cuatro del certamen anterior eso es preocupante"

"No siento presión pero si incomodidad en el aspecto que al ver el rendimiento del equipo me doy cuenta que hay que trabajar bastante, al jugador a veces le cuesta captar lo que quiero, trabajamos bien en los entrenamientos pero cometemos los mismos errores en los partidos", enfatizó.

SOBRE JAVIER PORTILLO Y OSMAN CHÁVEZ

En relación a las posibles contrataciones de los defensas Osman Chávez y Javier Portillo expresó. "No hay nada concreto todavía con Chávez y Portillo, le he comunicado a la directiva que las cosas se hacen tranquilamente, no pueden comunicar nada de jugadores mientras no los tengan firmados, todavía están en veremos.

"Me gustaría contar con ellos porque son jugadores importantes que le darán un plus al equipo pero no hay nada concreto, hasta ahora son rumores, las cosas hay que manejarlas en privado, hasta que ya estén firmados se anuncian porque por la plata baila el mono", argumentó.

Finalmente "La Sombra Voladora" manifestó. "Está fijo Richard Rodríguez, está entrenando con nosotros, la llegada de Kevin Hoyos será importantísima, siempre y cuando vengan a aportar es fundamental, estamos tratando de saber escoger que vengan a aportar su experiencia y calidad"

LO DIJO PAVÓN:

"Sigo confiando en este grupo de jugadores porque depende de ellos, independientemente que lleguen dos o tres refuerzo ellos nos van a salvar el barco aqui dependo de todo el grupo, ellos tienen que poner de su parte para hacer el trabajo más fácil".

"El rendimiento no ha sido óptimo y se refleja en los resultados, hay que hacer un balance para analizar lo positivo y lo negativo, sólo con trabajo podremos sacar adelante al equipo".