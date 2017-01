Jonathan Paz y su pasado: “Antes de ser futbolista trabajé de albañil”

Jonathan Paz me recibió en su casa, en Colón, donde lleva una vida muy tranquila. El defensor central del Real Sociedad y de la Selección Nacional ahora mismo está en proceso de recuperación tras lesionarse de los aductores, que lo privó de viajar con la Bicolor a Panamá para jugar la Copa Centroamericana. Con Paz hablamos de todo un poco. Buena conversación.



¿Cómo has tomado el haber quedado fuera de la Copa Centroamericana?

Tranquilo, todo se debió a una lesión en el aductor, tengo un desgarro y ahora estoy en Tocoa recuperándome, estoy haciendo fisioterapia para volver pronto.



¿Cómo te lesionaste previo a un torneo importante?

Fue algo normal, tal vez me afectó el tiempo que estuve parado, sentí una sobrecarga, pero siento que fue producto de muchos días sin actividad.



Aseguran que el profesor Pinto cree que los jugadores son bestias y trabaja más de la cuenta, ¿eso pudo lesionarte el aductor?

No, para nada, es verdad que el profesor trabaja y es muy exigente, pero nada que ver, son cosas que pasan, lo que debo hacer es recuperarme lo más pronto posible para estar de regreso.



¿No estás desesperado por salir de la Real Sociedad en estos momentos? Ha habido rumores de que Motagua, España, Olimpia y ciertos equipos de la MLS te quieren.

Bueno, no, no me desespera porque yo me siento un jugador muy capaz, tengo contrato con mi equipo y el presidente decidirá cuándo debo salir, siempre tengo paciencia, las oportunidades vendrán y debo estar listo, sigo pensando en hacer un buen torneo con la Real Sociedad, mientras me mantenga en un buen nivel, las ofertas vendrán y el presidente verá lo mejor. Me mentalizo para jugar en un equipo grande, pero será en su momento.



Tanto éxito a poca edad: mundial juvenil, figura en la Real Sociedad, olimpiadas, Selección mayor. ¿Qué ondas, tienes los pies sobre la tierra o te crees el rey de Ceibita, tu pueblo natal?

No, yo siempre he sido humilde, siempre, mis amigos, todos aquí, donde sea que platique de mí, aquí en la colonia, nadie le va a decir que estoy agrandado, nadie te dirá que he cambiado, sigo siendo el mismo, soy de un pueblo en donde todo mundo me aconsejaba de nunca perder la humildad, porque hay jugadores que la pierden y caen mal a la gente, entonces yo decía que no, yo nunca voy a ser agrandado, como se dice, yo siempre seré humilde, yo nunca me voy a alejar de mis amigos, he crecido en un ambiente en que todos nos vemos como iguales. Tuve una formación en donde prevalece la humildad, la paciencia y el respeto. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra.



¿Hasta dónde piensas llegar?

Yo pienso llegar muy lejos, como siempre digo, confiando en Dios que me dé la fuerza y me cuide mucho.



Cada jornada que pasa y con apenas 21 años, vas mejorando y te vas convirtiendo en uno de los principales jugadores de fútbol en Honduras. ¿A qué se ha debido eso?

Eso se ha debido a todo el esfuerzo que he tenido desde que comencé mi carrera, yo siempre tuve una mentalidad de seguir jugando de una manera en que los equipos me quieran dar una chance de llegar a ellos y con el apoyo de mi familia he tenido la oportunidad de ir a la Selección, de tener agilidad para jugar lo que me gusta y ahora que comienza un nuevo torneo, espero ir a un equipo de los grandes, espero el momento para ser alguien en la vida.



¿Te ha costado ser futbolista profesional?

Sí, porque yo soy de una familia que no está bien económicamente, siempre hemos tenido problemas en ese sentido, siempre me ha costado desde que estoy en reserva, pero gracias a Dios mis padres nunca me han soltado de sus manos, siempre he estado con ellos, me han apoyado en las buenas y en las malas y yo nunca he abandonado la idea de que tengo que ser alguien y ayudarles a ellos toda mi vida.



¿Qué tantos problemas económicos mirabas vos en tu familia?

Cuando no había trabajo, había veces que yo necesita un par de tacos y ellos no hallaban cómo dármelo, en ese momento deseaba que alguien me dijera aquí hay unos. Yo siempre dije que quería llegar a un equipo, que deseaba ser alguien en la vida porque quiero ayudar a mi familia. Cuando miraba a mis padres que no tenían tan siquiera cómo darnos comida, me sentía mal y al mismo tiempo con una mentalidad positiva de que yo iba a ser alguien en la vida y lo he ido haciendo poco a poco.



¡No ajustaba la comida para todos!

Aquí siempre ha sido una vida muy dura, en Honduras falta el trabajo, hubo tiempo que nosotros no teníamos nada, yo trataba de conseguir trabajo para darle comida a mis hermanos, a mi madre y a mi padre. Cada uno laboraba por su lado para darles lo necesario a mis hermanos. Por fortuna ellos están bien.



Normalmente en Argentina, Alemania, Rusia, México, a los 14 años un jugador está en un centro de alto rendimiento y están estudiando, vos a los 14 o 15 años estabas trabajando. ¿Qué hacías?

Antes de ser futbolista trabajé como albañil, era ayudante de un amigo aquí y también me apoyó en ese momento, cuando él tenía un poco de trabajo siempre me llamaba, siempre me decía, ‘vamos a trabajar y trabajaba un día, dos días, una semana, muchas veces me paraba bastante tiempo, siempre jugaba potras en la tarde, cuando venía de chambear, llegaba lleno de cemento.



¿Cuál era tu chamba cada vez que ibas a trabajar la albañilería?

Siempre hacía los andamios y no se podían caer, tenía una gran responsabilidad, solo recibía órdenes, haga esto aquí, haga la mezcla, yo eso hacía, solo me decían lo que debía hacer y después solo miraba cuando él pegaba los bloques y el que más ganaba, porque uno como ayudante recibía poco y quería ganar más, entonces yo decía, yo quiero ser albañil, porque miraba que él ganaba más, yo deseaba seguir mejorando económicamente.



¿Es duro ser ayudante de albañil?

Sí, porque es uno de los que más trabaja, el albañil, si él termina la mezcla, se queda ahí parado descansando y el ayudante tiene que ir a medir, a batir y cuando la mezcla está lista, tiene que decirle al albañil y pasarle los bloques y todo, entonces yo en todo eso me fijaba y como le digo, era uno de mis trabajos y nunca lo encontré tan duro, tenía que ayudar en los gastos familiares, porque desde que salía de mi casa en mi bicicleta, iba concentrado en que el día iba a ser muy duro.



¿Qué disfrutabas más cuando eras ayudante

de albañilería?

Ese era mi trabajo, yo no tenía otro compromiso, que tenía que hacer algo más, creí que mi vida era solo eso, buscaba la manera de motivarme con un grupo de trabajadores, todos hacíamos lo mismo, era motivante comenzar la semana porque sabía que el sábado iba a ver pago.



¿Tenías toda la energía después de trabajar casi todo el día de ayudante de albañil y luego ibas a jugar fútbol?

No, como uno cuando está chavalo y no es profesional, la diversión era jugar, yo cuando iba a trabajar en la mañana, yo ya sabía que en la tarde había una buena potra.



¿es cierto que para vos es un sueño jugar en olimpia?

Todo jugador sueña con jugar en el Olimpia, es una vitrina y te permite crecer económicamente. Mis padres eran aficionados de ese club y desde pequeño siempre quise jugar ahí. Confío en Dios que todo saldrá bien y que se pueda dar esa oportunidad de jugar en el Olimpia y cumplir uno de mis sueños, desde pequeño he sido seguidor.



¿no te dejan marcharte del real sociedad?

Hemos platicado, aún tengo contrato, no he querido meter presión. La directiva es la que se ha encargado de eso siempre, yo estoy tranquilo, esperando que se abra esa posiblidad de salir.



¿qué significó para vos ese cuarto lugar en los juegos olímpicos de río de janeiro?

Fue algo lindo para todos y para el país. Conseguimos meternos entre los cuatro mejores del mundo, aunque nosotros queríamos traernos esa medalla. Nos faltó un poco, pero la experiencia fue inolvidable.



cumpliste tu sueño de jugar ante neymar, pero nos pintaron la cara en el maracaná.

Fue buena experiencia, aunque perdimos de esa manera, no esperábamos caer así, fue duro, pero tuvimos que levantar la frente y seguir adelante. Neymar es un gran jugador.





contame de esa transformación de ayudante de albañil a futbolista. ¿Cómo se dio?

Eso fue porque un amigo que tengo en Estados Unidos, me ayudó a llegar a la Real Sociedad cuando estaba en segunda división, pero tuve que dejar de ir a entrenar, no estaba bien económicamente y yo necesitaba mis cosas, necesitaba mis tacos porque no tenía, después yo dejé de viajar a Tocoa, comencé de nuevo a trabajar de ayudante a albañil.



¡No tenías un par de tacos!

Eso me pasó cuando comencé en las reservas. Cuando llegué mis tacos estaban pegados con tape, el que se usa para la electricidad, cuando yo llevaba los tacos en la maleta me daba pena sacarlos, porque los otros chavalos que estaban haciendo pruebas tenían buenos zapatos, yo era el único que los andaba remendados y todos me quedaban viendo, unos se reían de mí, al principio me daba igual, pero luego la pena era muy grande, cosas como esas me pasaron.



Jonathan, pero llegó un momento que firmaste un contrato con Real Sociedad y porque no te metían a jugar abandonaste el equipo.

Sí, firmé un contrato, pasaba el tiempo, varios meses y yo no miraba nada que yo podría jugar con el técnico que estaba, recuerdo que era el profesor Jairo Ríos, para un partido contra el Motagua, el equipo tenía varios jugadores lesionados y en esa semana estuve entrenando muy bien, me dejó fuera de la lista final y me regresé a casa, errores que cometen los jóvenes, lo importante que aquí estoy.



¿No te parecía que eras demasiado joven? tal vez Jairo Ríos estaba esperando el momento preciso para darte una oportunidad y no defraudarte a vos como jugador.

Bueno, yo lo que quería es que me diera la oportunidad para darme cuenta si podía jugar en Liga Nacional, deseaba saber si tenía la capacidad de ser un profesional del fútbol, ha sido muy duro para mí.



Jonathan, tanto sufrimiento, falta de comida en casa, sin capacidad de comprar un par de tacos, un día pensaste en renunciar, hoy estás en la selección mayor, has jugado mundial juvenil, Juegos Olímpicos, los equipos grandes del país te buscan. ¿Te imaginaste todo esto?

Como he dicho, el fútbol siempre me ha gustado desde pequeño, mi padre y mi madre me han contado que cuando tenía dos años ya empezaba a pegarle a la pelota, ellos siempre me enseñan una fotografía en donde estoy muy pequeño con una bola, nunca se me vino a la mente lo que estoy viviendo en la actualidad, esa es la verdad, por eso lo vivo al máximo, mi esfuerzo por mejorar cada vez es mayor.