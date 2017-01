¡INCREÍBLE! Selena Gómez muestra una foto desnuda y después la borra

Selena Gómez finalizó el año superándose a sí misma tras su ingreso voluntario en rehabilitación, su salida y su regreso a la música, y ha comenzado el 2017 pillada besándose con la ex-pareja de la modelo de Victoria's Secret Bella Hadid, el cantante The Weeknd.

Ahora, la cantante es noticia por haber publicado unas fotos desnuda en su perfil de Instagram que, aunque ya no disponibles, incendiaron las redes durante unas horas. El pasado miércoles 11 los fans y seguidores de la cantante no podían creer tal imagen, la cual les ha dividido entre los que la adoran y los que no creen que sea algo correcto para publicarlo.

La espectacular foto que Selena Gómez subió a su cuenta de Instagram y que después borró.

La mano 'capturadora' detrás de dicha sesión fue realizada por el fotógrafo Mert Alas, quien le sugirió a Selena que utilizase sólo una toalla para cubrir sus pechos delante de un espejo.

De momento se desconoce el por qué de la reunión dela actriz y cantante con el fotógrafo, pero algunos de sus fans especulan que pudieran estar preparando otras sesiones.