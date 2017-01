"Primi" Maradiaga: "Real España está al punto, no necesita refuerzos"

Ramón "Primitivo" Maradiaga fue presentado con bombos y platillos en Real España y adelantó que las excusas no existirán en su gestión con el conjunto sampedrano.

"Primitivo", que llega en reemplazo de Mauro Reyes, cesado en conjunto con el director deportivo uruguayo Daniel Uberti por las discrepancias que mantenían, confesó que en ningún momento pidió la vuelta del zaguero Osman Chávez, dado de baja de forma tan sorpresiva como el estratega santabarbarense.

¿Cuál ha sido el diagnóstico hecho sobre el plantel?, ¿habrá más fichajes?

Ayer que recibí la llamada del presidente haciéndome la propuesta sobre si había disposición lo pensamos, somos amantes del fútbol y al no tener trabajo uno dice esta es la posibilidad, pero antes remarqué que había tenido dos posibilidades más de trabajo y al haber visto a Real España, porque le doy seguimiento a todos, me di cuenta que había un plantel basto; hay una buena estructura, a mí no me escucharán decir que vine a un equipo que no lo armé yo, este es un equipo constituido en todos sus departamentos. Indudablemente se pensó la posibilidad de una contratación, pero este Real España está al punto, no necesita refuerzos y vamos a enfrentar el torneo con lo que se tiene.

¿Cuáles fueron los arreglos en la firma de su contrato?

Sencillo, en la parte económica no tardamos ni cinco minutos, luego lo que conozco de la institución y conocer a algún miembro de la directiva anterior ayudó; después lo normal, se estipula lo que se cree conveniente en un contrato y no hubo ningún problema.

¿Qué lo motivó a estar en Real España?

Primero el conocimiento de la institución, de antemano me da la pauta de adónde voy; segundo, es un equipo que tiene la bases para poder dejar un buen activo de jugadores para un futuro. Esperamos estar hasta 2018 y que con los éxitos y logros se pueda extender, pero también me voy a involucrar en las reservas, para darle un seguimiento y ver que jugadores pueden ser rescatados y al margen de la obtención del título hay promoción de futbolistas.

¿Continuará con el mismo cuerpo técnico de Mauro Reyes?

Eso lo hablamos y les puedo confirmar que este cuerpo técnico sigue, recién conozco a Rodrigo (Castro), ya hemos tenido dos días de plática y tengo una bueno impresión de él como profesional, ya veremos como persona. Erick fue mi compañero de equipo y Josué tiene mi respaldo y apoyo, confiamos que este cuerpo técnico sabrá responder a la exigencia.

¿Qué grado de complejidad ve en tomar el equipo en estas circunstancias o es idóneo por ser la segunda fecha?

La complejidad es que el rendimiento del equipo no vaya a bajar, hay que mantenerlo y si es posible superarlo, hay un gran trabajo de Mauro y se lo hice saber personalmente; aquí ya depende de cómo nosotros motivemos y le demos como elementos de trabajo a los jugadores y hacer algunas innovaciones, no vamos a desbaratar lo que se ha construido en ocho meses. No soy mucho para hacer cambios bruscos.

¿Solicitó usted el regreso de Osman Chávez?

No. Yo vuelvo a decir que recibí la nómina y no estaba incluido, lo conozco, trabaje con él en Moraguaby me dio grandes resultados y ni tocamos el tema; en esa posición hay jugadores capaces, está el caso de Jeffri (Flores), Jalex Sánchez, Frank Arévalo y David Colón; está el mismo caso de Oseguera que cuando estaba aquí empezó de central, con un perfil escazo, el mismo Odis lo ha hecho ahí. En ese sentido lo de Osman no fue considerado.

Ver tanta gente acá le muestra la expectativa que hay, el equipo viene de ganar 4-0, ¿eso le mete presión al ambiente?

Más bien me agrada, ya estoy acostumbrado a ver en mis presentaciones a tanto medio y gente a fin a la institución; ayer mismo mencioné que me siento más presionado cuando no estoy trabajando, lo siento propio esto, nací con la cultura del juego, eso me apasiona y es lo que trataremos de inculcarle a lo jugadores.

¿Jugará este Real España con la habitual línea de cinco de Ramón Maradiaga?

Los sistemas son de acuerdo al material que uno tiene, los que lo hacemos difícil somos nosotros lo técnicos o los mismos jugadores; tal y como lo decía Juan Manuel Lillo, las numeraciones solo se miran cuando está el minuto de silencio. Real España ha venido jugando un 4-3-3, todo va a depende de lo que logremos inculcar, ya dependerá de eso pero hay material para hacer todo eso, jugadores que son polivalentes como Bryan Acosta, Jhow Benavídez igual, Cristhian Altamirano o Iván López. Están las opciones para definir lo que uno quiere.

¿Cuál es su objetivo en la Copa Presidente?

El objetivo es ganarla. Es un título que yo por lo menos anhelo; si entramos a una competencia es a participar, sabemos que vamos a una grama de pasto artificial, este partido me sirve para usar en el receso al equipo que puedo usar en la Liga. Le daremos importancia al contrario.

Frase de "Primi" Maradiaga

"Podrá estar escrito en el contrato hasta 2028, pero lo que importa es lo que vamos haciendo día a día".

"Me preguntaron a cuál consideraba el plantel demás completo de la Liga y yo dije que el de Real España, por la forma cómo está constituido".

"He sido etiquetado como un técnico ofensivo, pero nosotros buscamos tener un equilibrio".

"Lo único que nos privaría (del título) es que no lo deseáramos".