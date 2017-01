El técnico del Olimpia Héctor Vargas, aseguró que la directiva decide no traer un nuevo refuerzo deberán de respetar, ya que son lo que toman las decisiones finales en este tema.



"Don Rafa conoce mucho mejor que yo el tema del equipo, estamos en reunión permanente y así que el tema siempre se analiza de lo que sobre, lo que falta y después se va tomar la decisión. Ellos son gente que hacen las cosas bien y seguro están viendo si hay la posibilidad de alguien", aseguró.



Y agregó: "Acá siempre vemos el tema de lo que al club le sirve y si don Rafa lo cree lo va hacer, por eso no hay problema. El tema está si el refuerzo que vas a traer tiene mejor nivel que lo que se tiene acá. Estamos viendo que así como apareció Casildo aparezca otro, Fabio ya se está recuperando y podemos seguir analizando que es lo mejor para el club".

"Los refuerzos están en la Selección, lo que como es Olimpia y los otros equipos ponen excusas. Nosotros tenemos cinco y no decimos nada",indicó.



Sobre la derrota que se tuvo ante el Real Sociedad. "Fue el mejor partido que jugamos en Tocoa, después de 10 partidos que no perdíamos, veníamos de dos años sin perder. Hay un equipo que no gana nunca allá y que mejor que eso. Cuando perdes una vez tenes que hacerlo y nosotros tenemos la oportunidad de jugar como nunca lo habían jugado, pero perdimos porque no acertamos y el equipo me encantó".



En lo que corresponde a la renovación de Roger Rojas. "Tiene que trabajar como todos, ni Costly es titular asegurado, Estupiñán, ni Roger Rojas. Acá el que esté mejor es el que va jugar. Como pasó en la semifinal que aposté a John Sánchez, porque fue el que mejor vi en los entrenos, pero no resultó lo que pensaba y aquí se ponen solos", comentó.





Mientras que sobre la lesión del "Toro". "Carlos Will Mejía ya está, tuvo un golpe en la práctica, pero no pudo viajar y ahora ya está entrenando a la par de los compañeros".



Además confirmó que Menjívar no jugará en Copa Presidente. "Creo que puede jugar Gerson Argueta y de esa manera tener los dos porteros por cualquier cosa que le pueda pasar a Edrick Menjívar en el transcurso de la semana".



El timonel de los merengues comentó sobre los refuerzos que están teniendo los demás equipos. "Hay equipos que están invirtiendo y te preguntás porque no lo hicieron antes, ya que realmente se pudo haber hecho. Hay equipos que están invirtiendo como que se juegan el campeonato o como nunca lo han hecho. Marathón, Real España, Motagua trajo extranjeros y todos los equipos serán competitivos y eso te da ganas de pelear el campeonato".



"Ya lo dijo don Rafa, él lo que quería era ser el primer campeón de la Copa Presidente, ya eso no le preocupa y a pesar de eso vamos con todo para ganarla. Acá siempre queremos ganar. Voy a llevar la mayoría ya que hay un largo plazo entre este partido y el de Marathón, por eso podemos jugar con un medio equipo en un tiempo y el segundo con los otros", finalizó.