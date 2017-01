El técnico costarricense que dirige a la selección de Nicaragua, Henry Duarte, ha reaccionado muy emotivo luego de un heroico empate 0-0 frente a Costa Rica en la Copa Centroamericana.

"Esto es algo muy bonito porque jugamos contra una selección que yo quiero mucho, conozco a todos sus jugadores, los admiro, los del cuerpo técnico son mis amigos y cuando se hace un trabajo como este te da entusiasmo y motivación para seguir adelante", expresó Duarte en conferencia.

Retó a todos sus detractores a reconocer el buen trabajo de los "pinoleros" y el notable crecimiento en los últimos años.

"Lo más importante de este partido, no es el resultado, sino que cualquiera que no reconozca que Nicaragua ha crecido muchísimo, está ciego o quiere hacernos daños, nos está faltando un poquito de apoyo, incluso de la Uncaf", reclamó.

VER TABLA DE POSICIONES EN LA COPA CENTROAMERICANA

Y agregó: "A nosotros no nos ven igual, no nos dan el mismo trato, jamás... Pero estamos respondiendo y espero que sigamos por esta ruta y toda la gente que no se nos ha unido lo haga".

Duarte dio a conocer algunas complicaciones que se está encontrando para trabajar tranquilamente en Nicaragua.

"Me duele hacer un fogueo con un equipo de la primera división de Nicaragua y empiezan a agarrar a patadas a los jugadores de la selección y la gente nos comienza a gritar tonteras, pero la selección es de todos", se quejó.

Y cerró: "La gente se asustó cuando puse el equipo B contra Costa Rica, el equipo mundialista, en Panamá, pero hoy no existió equipo B, hubo una selección jugando con un concepto táctico desarrollado".