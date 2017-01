El director técnico de la selección de Costa Rica, Oscar Ramírez, habló en conferencia de prensa tras el empate de su selección ante Nicaragua, resultado que complicó a su equipo en la búsqueda del título de la región.

ACRIBILLAN A COSTA RICA CON MEMES POR EMPATE ANTE COSTA RICA

Ramírez reconoció el trabajo de los pinoleros que lucharon y no dieron balones por perdidos en un juego de pocas emociones.

"Nosotros no estuvimos finos, no nos dejaron crecer... Hay que destacar el trabajo de Henry Duarte y nosotros no entramos finos... No puedo decir que fue nuestro mejor partido", comentó en rueda de prensa el estratega tico.

El técnico costarricense fue muy claro en indicar que no renunciarán al título, por lo que las próximas dos fechas son vitales para buscar el objetivo.

ESTADISTICAS COPA CENTROAMERICANA DE NACIONES 2017

"Llevo más apuntes positivos, me clarifica mucho por algunos jugadores que hemos querido ver", detalló Ramírez en rueda de prensa.