El defensor de Real España Wilfredo Barahona no la ha pasado bien en los últimos días: el lunes de esta semana, ante la presencia de su esposa e hija, miembros de la Organización Administradora de Bienes Incautados (Oabi), acompañados de un contingente policial, incautaron la vivienda que alquila en la ciudad de San Pedro Sula.

Además de eso, el jugador aurinegro, también sintió el asesinato del periodista hondureño Igor Padilla, con quien trabajaba en el programa de entretenimiento llamado "Los Verduleros" y estaban en pleno proceso de filmación de la película llamada "Reportero", donde Barahona hace el papel de sicario.

Wilfredo cuenta cómo le ha afectado la muerte de su excompañero y jefe. "Yo sigo siendo amigo de Igor y para mí es una persona muy especial porque me abrió las puertas de el programa "Los Verduleros", que llevó y seguirá llevando sonrisas a las familias que son fanáticos de ello. Él me ofreció su amistad y sigo siendo parte del programa. Estuve en el velorio de él, y para mí fue muy difícil, demasiado complicado, si a él le pasó esto solo, imagínese que haya estado con la familia, hubiese sido una pérdida todavía más lamentable, pero bueno, el programa yo creo que seguirá, en todo caso lo tomaría su esposa y yo también seguiré con el programa", expresó acongojado.

En los tiempos libres que el lateral tiene luego de sus entrenos con el Real España, la hace de actor y participa en la película que producía el fallecido periodista.

"El proyecto de la película también se va a grabar, yo era uno de los actores del proyecto y seguiremos intactos, sentimentalmente seguimos mal por lo que le pasó a nuestro gran amigo, compañero y jefe porque él fue creador de Los Verduleros, seguirá viviendo en nuestros corazones y vamos a tratar de seguir cumpliéndole su sueño", dijo.

LA FORMA EN LA QUE SE ENTERÓ DEL ASESINATO DE IGOR

En el trascurso de esta semana cuando la Oabi allanó la casa que alquilaba, Barahona y Padilla iban a producir un sketch de ese momento que lo iban a transformar en comedia, pero los planes cambiaron de manera repentina.

"Yo recién salía del entrenamiento con el equipo, incluso tengo hasta la última nota de voz porque yo las guardo todas, estábamos metidos al rollo que íbamos a hacer un sketch de lo que me había pasado en esta semana con la Oabi, que fueron a allanarme la casa como que yo tenía algo que ver con algo ilícito y ese segmento lo íbamos a tirar. Incluso, ya estábamos listos para grabar, conseguimos ropa, indumentaria militar y todo eso, muy jocoso, y cuando yo salgo de acá un amigo me llama y me dice: "Hermano, verdad que Fabrika es uno de los patrocinadores de Los Verduleros", sí le dije, y siguió contándome es que acaban de matar a una persona cerca de ahí y yo solo me acuerdo que le contesté; ´no te creo´. Luego yo pasé por ahí y escuché la primer nota de voz y una de las muchachas del staff me dijo que lo habían matado, y para mí esa ha sido una de las noticias más duras", dijo.

"Igor era una persona que se abría al diálogo con cualquiera y dentro de las grabaciones no había un momento que no pasáramos riéndonos, nos brindaba la confianza y eso nos tocó mucho, no lo podía creer porque él no se merecía eso. Era un hombre emprendedor que regalaba sonrisas a la gente, dentro del programa había personas que él las solventaba económicamente y pasó eso"", cerró.