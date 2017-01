Diego Vázquez ya estableció el plantel que viajará mañana a Nacaome para el partido de Copa contra el Gremio. El DT está claro que Motagua jugará con una mezcla entre titulares y suplentes.



"Sí, van 20 jugadores, es un torneo que nos permite hacer cinco cambios y seguramente utilizaremos todos los suplentes durante el partido. Este es un torneo que tomamos con mucha seriedad y que esperamos ganar", dijo.



Sobre el debut de Jonathan Rougier, comentó que "tengo entendido que sí puede jugar, el pase está por llegar y hay que ver si juega".

Así quedan todos los cruces de la Copa Presidente



De la actividad social que realizará el 'Ciclón' en San Lorenzo comentó que le motiva al igual que al plantel poder estar con los niños y niñas de Honduras. "Iremos a un hospital, este es un torneo importante que se hace a lo largo y ancho del país y es importante incluir a la gente y que vean al campeón en el sur".



El 11 titular podría ser distinto al equipo que venció 3-1 a Honduras Progreso.



"Tenemos cinco seleccionados y hay algunos juveniles en el plantel entonces veremos a quienes poner. Jugarán los que vienen jugando y haremos las cinco variantes" señaló.

Sobre la grama sintética en la que jugarán el sábado en Goascorán, La Barbie expresó: "No es lo ideal porque el torneo se juega con grama natural pero es bueno que esté en buena condición para realizar un buen partido se ve que la cancha es nueva. No conocemos mucho del Gremio pero sabemos que es un equipo fuerte que se potencian cuando juegan contra clubes de primera".



Omar Elvir se encuentra lesionado y no se recupera de su esquince de tobillo, eso lo descarta para jugar en la copa.

"Sí todavía no se siente bien y ayer tuvo malestar por el golpe que sufrió en Cortés".



Diego no ve posibilidad de firmar a nadie más en Motagua. "No creo me parece que el plantel está completo porque van dos fechas y ya cedimos a los jugadores que íbamos a prestar. Tampoco tenemos un plantel tan amplio".



La obligación de los Azules es ser campeón de Copa, Vazquez lo asegura.

"Siempre hemos hecho una buena copa y hemos llegado a las instancias finales, esperamos que esta vez sea igual".



Por último opinó de los atacantes de Motagua que se encuentran en la Selección Nacional, quienes son los que han estado marcando goles. "Bien porque han hecho un buen trabajo y espero que se puedan ganar un lugar en la Selección".