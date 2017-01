"Bolillo" Gómez: "Yo nunca en la vida había peleado con Pinto pero él siempre ha sido así"

El director técnico de la selección de Panamá, Hernán "Bolillo" Gómez brindó todos los detalles sobre la pelea que tuvo con Jorge Luis Pinto en la Copa Centroamericana de Naciones (UNCAF).

Gómez habló con el canal RPC de Panamá y punto por punto explicó lo que sucedió en el estadio Rommel Fernández la jornada anterior de la Copa Centroamericana.

"Yo en el partido estuve tranquilo porque veía al equipo bien... Yo nunca vi peligro para nuestro equipo y yo callado... Pinto todo el partido se la pasó diciendo que se tenía que desquitar del robo que hicimos nosotros en Honduras, pero yo no entendía nada", dijo el "Bolillo.

Específicamente sobre la pelea con Jorge Luis Pinto mencionó que en su historia como técnico nunca había peleado con su compatriota.

"Yo nunca en la vida había peleado con Pinto... Cuando termina el partido me fui donde pinto y le dije -Jorge Luis, a un Mundial no se va así- y me responde -No, es que ustedes tal cosa...- Cuando me va diciendo que le estamos robando y compramos el árbitro, te digo que Dios me agarró la mano", mencionó el estratega canalero.

El "Bolillo" declaró su cariño por Panamá y fue claro en indicar que Jorge Luis Pinto lo provocó.

"Yo quiero mucho a Panamá y me siento contento en Panamá y este man me habla en contra de la selección. Yo dije -este man no va a venir a tratarnos de ladrones acá-... Pinto ha sido así, pero a mí nunca me había provocado", finalizó el técnico de la selección centroamericana.