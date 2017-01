El atacante hondureño y nuevo refuerzo del Houston Dynamo, Romell Quioto, ha pedido permiso para entrenar con el Olimpia mientras concluye con los trámites de su permiso de trabajo que necesita para poder jugar en la MLS.

Además el "Romántico" aprovechó para dar su punto de vista del buen accionar que ha tenido la Selección Nacional en la presente Copa Uncaf que se juega en Panamá.

¿Pediste permiso para entrenar con el Olimpia?

Sí, desde ayer que vine. Todavía me toca estar unos días acá y aproveché a venir para estar bien en la parte física y no llegar en malas condiciones.

¿Andas en trámites administrativos?

Ando en el trámite del permiso de trabajo que tengo que sacarlo. El lunes voy a la embajada y espero que todo me salga bien para poder viajar.

¿Dejaste las puertas abiertas en el Olimpia?

Sí, yo llamé al profe (Héctor Vargas) para consultarle que quería venir a entrenar con el equipo y me dijo que no había ningún problema.

SOBRE LA SELECCIÓN

¿Cuál es tu opinión de lo que está haciendo la Selección en la Copa Uncaf?

Me alegro mucho por el buen trabajo que está haciendo la Selección. Creo que en este momento soy un aficionado más y tengo que sentirme bien.

¿No te arrepientes de no estar en la Selección?

El problema que no fue decisión mía, yo quería estar, pero el equipo tomó la decisión de no prestarme y espero que el profe (Pinto) y la afición hayan entendido eso.

¿Cuál es el problema que tienes con Pinto?

No he tenido ningún problema con el profe, yo hablé con él y quizá se había molestado porque no lo llamé o le mandé un mensaje, pero todo ya está claro. Yo le hice saber que no era una decisión mía, sino del Houston.

¿Para el partido de Honduras ante Jamaica en Houston estarás?

Ojalá que el profe decida tomarme en cuenta y le pida al equipo que me presten, ellos puedan decir que sí, pero si no se da, solo me toca seguir esperando otra oportunidad.

¿Harás las gestiones para que el equipo te de permiso?

Yo puedo hablar con el equipo que me presten, pero ellos son los que toman las decisiones y yo como jugador no puedo hacer nada.

¿Ya iniciaron pretemporada?

El lunes inicia, pero debido a que tengo que ir a la embajada tendré que partir después del lunes.

¿El piloto en Estados Unidos será Boniek?

Si, me va tocar andar unos días con él allá ya que él conoce más la ciudad que mí.