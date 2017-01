Katherin Moncada es una de las hermosas jovencitas catrachas que te paran el corazón con su espectacular figura inigualable. Es una chica carismática, extrovertida y encantadora que en poco tiempo se está abriendo paso como una de las edecanes más cotizadas de la capital de Honduras.



De momento labora para el programa de entretenimiento "X-O Da Dinero", en donde comezó a proyectarse como modelo, uno de sus mayores sueños de niña. Fuera de ello, la sensual modelo se dedica a sus estudios (Salud y nutrición comunitaria), pero sueña con ser periodista.



¿Cuál es tu mayor defecto?

Creo que ser demasiado irritante y exigente. Me gustan las cosas al instante. Ya en lo físico no tengo algo que deteste, todo de mí me gusta.

Mira las infartantes fotos de Katherin Moncada



¿Y tus virtudes?

Soy una persona amable, divertida y respetuosa.



¿Te consideras una chava dominante?

¡Uff! sí, realmente soy una persona dominante.





¿Te atraen los futbolistas cierto? ¿Qué te gustan de ellos?

Me encantan. Me gustan cómo se ven sus piernas, ja, ja



Sin rodeos, ¿Con cuál te gustaría tener una aventura romántica?

Siempre me ha gustado Víctor la "Muma" Bernárdez.



¿Qué opinas de los futbolistas homosexuales?

Realmente no tiene nada de malo que estén ligados al fútbol, los veo a todos por igual. A la mayoría no les gusta, pero no tengo problema con ellos.



¿Deben salir del clóset?

Eso es algo personal, si ellos quieren ser transparentes está bien, pero si quieren tenerlo en secreto es algo muy íntimo de ellos.



¿A qué tipo de hombres les sacarías tarjeta roja?

Al hombre put..., zorro y ofrecido. También a los musculosos, no me gustan.



¿Alguna vez has sido infiel en tus relaciones?

La verdad no, soy cien por ciento fiel. No me gusta engañar a alguien. Si ellos lo han sido conmigo, pues no me he dado cuenta.





¿Pero qué tipo de chava eres en tus relaciones?

Soy bien cariñosa, atenta y servicial.



En tu rubro (edecán) siempre hay ofertas...

Sí, pero a nadie obligan. Casualmente esta semana en un evento varios diputados del país me dieron su tajerta, pero ellos vieron lo que hice con ellas (las dejó en una silla).



¿Te gustan los hombres de chocolate o vainilla?

De los dos, no me fijo mucho en lo físico, sino en cómo se comportan.