EN VIVO: Motagua es eliminado del Gremio en primera ronda de la Copa Presidente

Motagua ha sido eliminado de la Copa Presidente tras caer 5-4 en penales frente al Gremio de la Liga Mayor de Guascorán, Valle. Terrible para el equipo de Diego Vázquez.

Terminan los 90 minutos. Motagua y Gremio de Goascorán empatan 1-1 y ahora el partido se definirá en lanzamiento de penales.

FINAL: Termina el partido en Quimistán. El Platense derrotó 2-0 al San Juan de Quimistán con anotaciones Emiliano Forgione y otro de Wenderley Guerra.

Gooool del Motagua, Marco Tulio Vega anota el empate 1-1 al minuto 70 en Goascorán. Los azules están sufriendo contra el cuadro de la Liga Mayor de Valle.

Gooooool del Platense. Wenderley Guerra al minuto 31 marca el 2-0 de los porteños sobre el San Juan de Quimistán, Santa Bárbara.

FINAL en Choluteca: El CET de la Liga Mayor de Choluteca eliminó al Valle FC de la Liga de Ascenso en lanzamientos de penales 5-4 después de empatar 1-1 durante 120 minutos.

Gooool del Gremio. El equipo de Guascorán Valle está venciendo 1-0 a Motagua. José López anonotó el tanto que tiene locos a los aficionados en el sur del país.

Los aficionados en Goascorán, Valle están felices celebrando el triunfo del Gremio.

El Honduras Progreso venció 5-0 al Municipal de Tocoa, Colón. Mientras que Deportes Savio también ganó y de visita 1-2 al Atlético Pinares.

FINAL en el estadio Municipal de Taulabé, Comayagua, el local Atlético Brisas cayó 0-1 frente a Potros de Olancho. El único gol del partido lo hizo Rony Flores al minuto 50.

FINAL: Real España ha goleado 6-3 a La Virtud FC en Gracias Lempira. Cuatro goles de Nico Cardozo más uno de Víctor Moncada y otro del Chino López le dan el primer triunfo en la era de Primi Maradiaga.

Goool de La Virtud FC. Al minuto 90 marca el tercer gol y descuenta para poner el 3-6 frente al Real España.

Terminan los primeros 45 minutos en Quimistán Santa Bárbara. El Platense está empatando 0-0 frente al San Juan de la Liga mayor de esa localidad.

FINAL: Marathón logró una abultada victoria de 8-0 sobre el Cerro Porteño en Tela. Los goles fueron anotados por Samel Córdoba (2), Rambo Rodríguez, Joshua Nieto, Walter Martínez, Darvis Argueta, Víctor Berríos y Henry Romero.

Gooool de Marathón. Henry Romero marca el 8-0 de los verdolagas al minuto 86 y está dándose un festín.

Nico Cardozo y Ángel Tejeda celebran uno de los goles anotados en Gracias, Lempira.

Gooool del Real España. Víctor Moncada al 71 marca el 5-2 de La Máquina sobre el Virtud FC. Antes había marcado Claudio Cardozo un póker.

En Ocotepeque... Gool del Deportes Savio. Romario Cavachuela anota el 2-1 de los copanecos sobre el Atlético Pinares en el Jhon F. Kennedy.

Goool del Marathón. Víctor Berríos al minuto 70 anota el 6-0 de los sampedranos sobre el Cerro Porteño de Tela.

Este es el once del Platense que está empatando sin goles contra el San Juan de Quimistán, Santa Bárbara.

Gooooool del Real España. Claudio Cardozo marca el 3-2 de Real España sobre el Virtud FC en Gracias, Lempira.

Se juegan 15 minutos en Goascorán, Valle y el Motagua no puede con el Gremio FC que juegan en una cancha sintética que no tiene las medidas reglamentarias.

Gooool de los Potros de Olancho, anotado por Rony Flores en Taulabé, Comayagua que derrota al Atlético Brisas.

Inicia el partido en Quimistán, Santa Bárbara. El Platense está visitando al San Juán de la Liga Mayor de esa localidad.

Muy furioso, Primi Maradiaga regañó a sus jugadores del Real España por el mal papel en el primer tiempo.

Arranca el partido en Guascorán, Valle. Motagua visita al Gremio FC.

Primi hace cambios para buscar darle otro rumbo a Real España. Manda a Kevin Hernández por Roberto López, Jeffri Flores por David Colón, Víctor Moncada por Bryan Acosta y Luciano Ursino por Jhow Benavídez.

Gooool del Marathón. Samuel Córdoba marca el 5-0 para los Esmeraldas sobre el Cerro Porteño.

FINAL. Termina el primer partido en la Copa Presidente. El Real Sociedad venció 4-2 al Atlético Joconeño y avanza a los octavos de final.

Gooool de Marathón. A los 29 segundos del segundo tiempo. Walter Martínez anota el 4-0 para los Esmeraldas en Tela sobre el Cerro Porterño.

Juan Josué Rodríguez celebra uno de los goles en el triunfo sobre Cerro Porteño.

Gooool del Atlético Pinares que ya pone el empate 1-1 en el epílogo del primer tiempo en el estadio Jhon F. Kennedy de Ocotepeque.

En Tocoa, el Atlético Municipal de la Liga Mayor de Colón está siendo goleado 3-0 por el Honduras Progreso.

En el primer tiempo en Ocotepeque. Deportes Savio está venciendo 1-0 al Atlético Pinares. Un duelo bastante parejo de dos equipos de la Liga de Ascenso.

Finaliza el primer tiempo en Tela. Marathón está venciendo 3-0 al Cerro Porteño.

Gooool del Real España. Claudio Cardozo pone el 2-2 para La Máquina tras recibir un pase de Iván López y los sampedranos comienzan a levantarse.

Gooool de Marathón. Joshua Vargas está anotando el tercero de Marathón que ya derrota 3-0 al Cerro Porteño en Tela. El cuadro de Manolo se está dando un festín.

El Real España intenta y no puede con el Virtud FC que se cierra muy bien. Primi Maradiaga le llama la atención a sus jugadores que no pueden con el equipo de liga mayor.

Este es el once del Real España que está perdiendo frente al Virtud FC en Gracias.

Gooool de Marathón. Juan Josué Rodríguez anota el 2-0 para Marathón sobre el Cerro Porteño a los 30 minutos del primer tiempo.

Los goles de la Virtud lo anotaron Willians Gutiérrez y Jesús Aguilar a los 10 y 13 minutos y se descarrila La Máquina en Gracias, Lempira.

¡SORPRESA! La Virtud FC en cuatro minutos remontó y ya vence 2-1 a Real España en Gracias Lempira.

Los jugadores del Virtud FC están dando el golpe de autoridad venciendo a Real España.

Goooool del Real España. Claudio Nicolás Cardozo pone a ganar a Real España sobre el Virtud FC en Gracias Lempira. Ya gana 1-0 el equipo que dirige Primi Maradiaga.

Real Sociedad de Tocoa está venciendo 4-1 al Atlético Joconeño de la Liga Mayor de Jocón, Yoro.

Goooooool del Marathón. Samuel "Chama" Córdoba a los 10 minutos del primer tiempo y ya derrotan 1-0 al Cerro Porteño de Tela.

Arrancó el partido en Tela. Marathón está enfrentando al Cerro Porteño. Igual inició en Gracias, Lempira, el partido entre Real España y La Virtud FC.

ONCE DEL VIRTUD FC: Darwin Josué Rodríguez, Darwin Flores, Óscar Guardado, Jesús García, Cristian Chinchilla, Edilberto López, Luis Escalante, Jerci Andrade, Jun Portillo, Fredis Aguirre y Reyes Guardado. DT Miguel Aguirre

El primer once de Primi Maradiaga con Real España: Roberto López, Wilfredo Barahona, David Velásquez Colón, Frank Arévalo, Nelson Marín, Bryan Acosta, Edder Delgado, Jhow Benavídez, Iván López, Claudio Cardozo y Ángel Tejeda.



Aficionados del Virtud FC de Gracias Lempira que llegaron a ver el partido de Copa.

Doña Enriqueta Sagastume, conocida como "Doña Queta" fue la primera aficionada del Marathón en ingresar a las instalaciones del estadio Algredo Leon Gomez de Tela, donde se llevara a cabo el partido entre Marathón y Cerro Porteño, campeon de la Liga José Trinidad cabañas de Tela.

El Real España ya está en el estadio Marco Augusto Hernández de Gracias, Lempira donde enfrentará al equipo Virtud FC de La Virtud, Lempira. Este encuentro inicia a las 3:00 pm.

Así está el estadio de Gracias, Lempira antes del partido del Real España vs Virtud FC.

Gooool del Real Sociedad. Los de Tocoa se hacen fuertes y en cinco minutos le han dado vuelta al marcador y ya derrotan 2-1 al Atlético Joconeño.

El equipo San Juan de la Liga Mayor de Quimistán, Santa Bárbara, ha realizado un video impresionante promocionando el partido que tendrá frente a Platense este día a partir de las 4:00 de la tarde.

Se anota el primer gol de la Copa Presidente. El Atlético Joconeño ya le está ganando 1-0 al Real Sociedad. El gol lo anotó Aldeir Cárcamo.

Esta es la cancha donde el Atlético Joconeño está jugando contra el Real Sociedad.

El Marathón visitó un hospital en Tela y los jugadores aprovecharon para regalar sonrisas a los enfermos que pasan situaciones complicadas.

Ya arrancó el partido entre el Atlético Joconeño del Municipio de Jocón Yoro que recibe al Real Sociedad de Tocoa, equipo de la Liga Nacional que buscará ser protagonista en este torneo.

JUEGOS DE HOY

Atlético Joconeño vs Real Sociedad (2:00 pm)

Cerro Porteño vs Marathón (3:00 pm)

Atlético Municipal vs Honduras Progreso (3:00 pm)

Atlético Pinares vs Deportes Savio (3:00 pm)

Atlético Brisas vs Potros de Olancho (3:00 pm)

CET vs Valle FC (3:00 pm)

FC La Virtud vs Real España (3:00 pm)

San Juan vs Platense (4:00 pm)

Gremio FC vs Motagua (4:00 pm)

INFOP vs Atlético Esperanzano (6:00 pm)

Discua Nicolás vs Parrillas One (7:00 pm)

CARVA vs Tela FC (7:00 pm)