Por: Copán Álvarez

Como normalmente ha pasado, cuando Honduras va de víctima saca su orgullo, su casta o su calidad, como usted quiera llamarle. Esto fue lo que sucedió en estos once días de competencia en la Copa Centroamericana.

Honduras contra los pronósticos consigue invicto el primer lugar. Fue superado en los primeros partidos, pero poco a poco se fue afianzando y encontrando jugadores que fueron clave, para la obtención de este título.

Jorge Luis Pinto debe ser el más contento de todos porque un título siempre da confianza, pero sobre todo porque ha encontrado, como justamente se esperaba, jugadores que le pueden ser de gran utilidad en la Hexagonal.

Me sorprendió el nivel de Jairo Puerto y el de Erick Andino, pero principalmente me alegra que tanto Eddie Hernández como Rubilio Castillo hayan anotado y que sus goles sirvieron para levantar esta copa. Todos sabemos lo importante que es anotar para los delanteros, la confianza que esto genera y más cuando los goles sirven y suman.

El tridente de Pinto para marzo seguramente será Quioto, Elis y Lozano, pero tanto Eddie como Rubilio pueden suplir a cualquiera en este momento, sin olvidarnos de Andy Nájar. Esto que vimos en Panamá es para ilusionarse, para seguir trabajando y para mantener la calma porque cuando el mayor problema era arriba, aparecen dos delanteros más para pelear.

No se debe perder el piso, así como cuando nadie espera algo de la Selección esta sale a flote, también recordemos que cuando se consiguen los resultados el equipo ha entrado en una zona de comfort que le ha hecho mucho daño.

Se ganó un torneo importante pero no el más importante, se ganó en experiencia y en lo que buscaba el entrenador que era encontrar más jugadores para luchar por la clasificación a Rusia y también se consigue el pase a otra Copa como la de Oro donde seguramente y al igual que esta, el colombiano buscará encontrar más jugadores para la recta final de la eliminatoria.

Hoy todo ha sido ganancia, hoy, una vez más, me equivoqué en el pronóstico, pero nunca he estado tan contento por equivocarme. No me imaginaba a Honduras levantando esta copa, aunque sí sabía que a la Selección esta copa le vendría bien y eso es lo que importa más allá del resultado.