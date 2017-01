El técnico Wilmer Cruz ha regresado a dirigir el Atlético Municipal, equipo al que dice siempre "va a trabajar de regalado". "El Pájaro" hace una retrospectiva de su paso por Juticalpa. Considera exitosa su estadía en Olancho, pero cuenta que ya no estaba cómodo para continuar.

Sigue soñando con dirigir a Real España, club del que ha recibido "llamaditas", sin que estas lo lleven al banquillo aurinegro.

De vuelta en su casa...

Estuve nueve meses en Juticalpa, alejado de mi familia y mi ambiente y la verdad ya estoy de regreso con el equipo de mis amores. Siempre que estoy libre aprovecho a preparar a mi equipo.

¿Es un vicio eso de estar un banquillo?

La verdad es que pongo en práctica con Municipal algunos sistemas de juego e ideas.

¿Cómo un laboratorio?

Exactamente. Aquí trato de implementar algunas jugadas para cuando voy a dirigir a Primera División ya las llevo trabajadas.

¿Qué lecciones le dejó este paso por Juticalpa?

Fue muy bueno. Fueron ocho meses de mucho éxito para Juticalpa y para mí. Tal vez los dirigentes eran los únicos que estaban incómodos, pero logramos salvar el descenso, lo metimos a una liguilla y también se ganó la Copa Presidente. Me parece que si hubiese sido técnico de Olimpia me renovarían por cuatro o cinco años. Solamente en Juticalpa no les pareció. Entonces, decidí venirme.

¿Sintió que no había ambiente para continuar o le pidieron la renuncia?

Yo les dije que no quería continuar. Lo que se había hecho era muy bueno para un equipo como Juticalpa. Si usted compara el campeonato de Olimpia y el que hicimos nosotros, el nuestro fue más exitoso porque ganamos una Copa Presidente y Olimpia nada. Aún así su técnico continúa.

¿Siente que faltó un poco de visión en la directiva?

No, creo que ellos querían algo mejor para el equipo y como no soy de los técnicos que se amarran a un contrato. Yo peleo lo que se me debe. Ellos tendrán una razón. Yo puse la renuncia y tranquilamente la aceptaron. Unos directivos estaban a favor, otros en contra.

¿Hasta ahora cómo evalúa su carrera?

Exitosa. Me contrató Honduras Progreso fuimos campeones y me contrató Juticalpa fuimos campeones. La gente me recuerda por lo que se he hecho en sus equipos. Al menos los hago jugar bien.

Se le resiste un equipo grande.

Le voy a poner el caso de Real España. A mí mencionan todos los campeonatos. La afición quiere que llegue porque me conocieron como era de corajudo y aguerrido, pero los dirigentes no han querido. Qué debe hacer uno como profesional: esperar. A mí me gustaría dirigir un equipo como Real España que tiene toda la logística, pero a veces no llega el momento.

Hay otros que les llega rápido esa oportunidad. Está el ejemplo de Carlos Pavón.

Sí, le voy a ser muy claro. Del equipo que yo quisiera dirigir que es Real España, hay poco acercamiento. Los ha habido de otros equipos de Primera División, pero no reúnen los requisitos que yo quiero. El principal es que mis jugadores y yo estemos pagados cada 30. Hay equipos que no lo llenan.

¿No es simple?

Conmigo se ponen de acuerdo rapidito, pero ya cuando ya toco ese tema que hay deudas de dos meses y hasta 75 días pues ahí se para la negociación.

¿Y eso por qué?

Qué voy a hacer en un equipo que le deben a los jugadores, soy un técnico que se maneja a base de multas por llegadas tarde o cualquier falta. Sanciono con dinero porque peleo por los salarios de ellos. ¿Qué puedo hacer en un equipo que no se pague? Por eso razón no estoy dirigiendo en Primera División.

¿Un equipo con problemas...?

No lo agarro. Todos queremos trabajar, pero tampoco es que nos estamos muriendo. Siempre busco equipos que tengan logística y que estén bien en todos los aspectos.

¿De Real España tuvo algún acercamiento recientemente?

Siempre han habido acercamientos. No lo voy a negar. Llamaditas, que esto u lo otro. Hasta ahí nada más. Cuando tenga algo concreto vamos a hablar.

El Honduras Progreso se lo han ofrecido.

En un acercamiento con una persona yo le dije que Castellón es un buen técnico, denle continuidad. Tampoco ando muriéndome por dirigir, quiero estar en Santa Cruz cuatro o cinco meses disfrutando a mi familia y mis perros.

Se le mencionó para Parrillas One.

El problema mío es lo económico. Mi trabajo lo valoro. Me tienen como técnico caro.

¿Cobra como extranjero?

No, cobro mi trabajo y cobro bien. Que voy a llegar a un equipo y se verán los resultados.

Esa regla no aplica al Municipal.

Es que este equipo es mío, lo considero parte de mi vida. Aquí yo vengo siempre a trabajar de regalado.

¿No se pondrá ansioso esperando una oportunidad en un equipo grande?

Vamos a tratar de pelear el campeonato con Municipal y de ahí esperar. Sé que la oportunidad llegará.