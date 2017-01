Luego de su participación con la Selección Nacional en la Copa Uncaf, el volante Alexander López, le confirmó a DIEZ las razones por las que no seguirá jugando con Al-Khaleej de la liga de Arabia Saudita.

“Si, se llegó a un acuerdo, creo que hablamos con la familia que había que tomar una decisión, ya que no estábamos al cien por ciento allá y ahora los que nos toca ahora es ver donde nos depara el destino”, comenzó diciendo el jugador.

Y agregó: “El lo futbolístico estaba bien, en ese aspecto no, pero llegó un momento en el que hubieron cosas que no me gustaron. Al final cuando ya me venía como que no les gustó mucho que viniera a la Selección y el trato no fue bien. Creo que eso fue una de las cosas que tuve que tomar la decisión”

Después de esta situación, el jugador aseguró que tenía claro no que seguiría en este club. “Si, ya lo tenía pensado y ahora lo que me toca es pensar lo que Dios nos tiene”.

Alex López fue uno de los legionarios esta Copa Centroamericana pero no jugó como él esperaba.

En jugador salió de las filas del Olimpia por lo que no descarta jugar esta temporada con los merengues.

“Eso siempre lo he tenido, Osman siempre me ha dicho que en Olimpia siempre tendré las puertas abiertas y con el profesor Vargas he tenido la confianza y vamos a ver que dice Dios”, indicó.

El futuro de Alex López en el Olimpia dependería si no sale otra opción en el extranjero. “Vamos a ver que dice Dios, porque si se da la oportunidad de jugar en el extranjero vamos a seguir. No es un sueño, sino que he estado hablando con mi representante y ver como se dan las cosas”.

El deseo del jugador es poder jugar en el extranjero y espera que se de una oferta lo más pronto. “Espero que sí. Tiene que ser en estos días, ya que se cierran las inscripciones en el extranjero y aquí”, indicó.

Mientras no se presente una oportunidad, el jugador estará entrenando con el Olimpia. “Yo me voy a presentarme a entrenar con el Olimpia, obviamente que voy a pedir permiso, soy bienvenido y lo único que me toco es estar en ritmo para cualquier cosa”, finalizó.