El delantero argentino del Vida Kevin Jhon Hoyos confiesa que extrañará los clásicos, tras el descenso del Victoria, quien lo hizo debutar en el 2013 en el fútbol hondureño.

Además asegura que recibió ofertas de Social Sol, Marathón, Juticalpa y Olimpia pero prefirió el cuadro "cocotero" porque había empeñado su palabra con los directivos Carlos Castillo y Carlos Aguilar, quien pagará su respectivo salario.

"Todavía tengo la agilidad para convertir goles de chilena, eso uno nunca lo pierde, sólo hay que entrenar para que sigan saliendo las cosas. Lo único que lamento es que ya no vamos a poder disfrutar los clásicos entre Vida y Victoria. Me sentí muy triste y bajoneado cuando Victoria descendió, me dio la oportunidad de jugar en Honduras y por eso me duele, ojalá algún día se pueda levantar para jugar nuevamente los clásicos como lo hace Boca Júnior y River Plate", explicó el futbolista "Gaucho".

Hoyos es patrocinado exclusivamente por el ex presidente del elenco rojo Carlos Alejandro Aguilar, quien contactó directamente a Iván Cejas, representante del futbolista. Firmará contrato por un año con opción a renovar.

Actualmente Hoyos estaba jugando con el Unión Krause, pero antes lo hizo con Estudiantes, Cristal Súarez, Villa San Carlos y Fénix de Segunda y Tercera División de su país, respectivamente.

"Me siento muy contento porque la primera vez que vine me trataron bien, me abrieron las puertas y eso me hace sentir agradecido con Honduras. Ahora estoy de vuelta, no me siento en un lugar desconocido. Eso me hace sentir muy cómodo, con muchas ganas de ponerme los botines y aportarle al Vida", reiteró.

Y agregó. "Aparte del trato de la gente de La Ceiba el país es muy hermoso, el directivo Carlos Castillo me ha tratado de diez, el calor humano es muy importante. No me imaginé jugar en el Vida porque en algún momento tuve ofertas de Juticalpa, Social Sol y Marathón. Hace algún tiempo pude haber jugado en Olimpia pero no se dio. Además, ya había depositado mi palabra con Vida, eso para mí vale mucho".

El delantero argentino sabe muy bien el momento complicado que vive el equipo en su lucha por salvar la categoría.

"Es un equipo grande de La Ceiba que está bien jodido en el promedio y si estamos todos en la misma bolsa vamos a sacar al club adelante. No prometo goles pero sé que voy a dar mucho sacrificio porque eso no se negocia, con sacrificio seguramente llegarán los goles. Regreso por la revancha, es lo bonito del fútbol. No pude salir campeón con Victoria cuando defendí esa camiseta, ahora espero hacerlo con el Vida".

ENFRENTÓ A LEO MESSI

Hoyos asegura que hace dos años tuvo el privilegio de enfrentar en un amistoso al astro argentino Lionel Messi cuando su equipo Estudiantes de La Plata sirvió de fogueo a la selección albiceleste que se preparaba para el Mundial.

"Hemos jugado amistosos contra Argentina, he jugado en la AFA contra Lionel Messi. Hace dos años los jugadores que no teníamos mayor participación hacíamos amistosos para foguear a Argentina y ahí enfrenté a Messi. Yo jugaba con Estudiantes, nos decían que jugáramos tranquilos para no lesionar a los seleccionados, también enfrenté a la Juan Román "Brujita" Verón", cerró.

DATOS:

- Hoyos es recordado por la afición nacional por su Hat-Trick que anotó hace tres años a Deportes Savio, incluyendo un golazo de chilena.

- No pierde la costumbre de practicar karate, su otra faceta fuera del fútbol. este deporte lo practica con su hermanos desde los 11 años de edad.

LO DIJO:

"Todavía no he conocido al técnico Carlos Pavón, el domingo hablé con él por teléfono, sé que fue un gran jugador y referente goleador de su selección, trataré de escuchar todo lo que me diga para poder mejorar".

"Me gusta La Ceiba porque es tranquilo, uno puede caminar con amigos en la ciudad. El año pasado nació mi primer hijo, se llama Cristiano porque admiro al portugués Cristiano Ronaldo".

"Este torneo será jodido pero vengo a aportar un granito de arena para levantar el equipo junto a mis nuevos compañeros. Estoy listo para debutar el fin de semana contra Honduras Progreso".