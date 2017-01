Joven talento hondureño de Corozal se va a Singapur

Elías Alexander Chávez, de 19 años de edad, está entusiasmado porque Tino Figueroa, presidente del equipo Sampdoria afiliado a la Liga Mayor de Sonaguera, le confirmó que a mediados de febrero viajará a Singapur para someterse a una prueba con un club del país asiático.

TE PUEDE INTERESAR: ALEX LOPEZ DESCONOCE SU FUTURO

“Voy a realizar una prueba en un equipo de tercera división de Singapur, estoy muy alegre por eso, ojalá pueda pasarla, el presidente del equipo Sampdoria me dijo que está confirmado el viaje. No me mencionó el nombre, solo me confirmó que ya tiene listo todo con su contacto”, explicó.

Para el joven, su familia es lo más importante en la vida.

Y agregó. “El presidente del equipo ha integrado varios jugadores a Marathón, Real Sociedad y Social Sol, pero solo a mí me va a sacar al extranjero. No conozco nada de Singapur, pero voy a comenzar a informarme a través de internet. El presidente del equipo me acompañará en el viaje”.

Chávez es originario de la comunidad garífuna de Corozal y es hermano menor de Mario Chávez, ex futbolista del Vida, Platense y Honduras Progreso. Además, formó parte de la selección Sub-17 en el proceso de José Valladares, también estuvo en reservas especiales de Motagua y Vida.

Chávez espera tener suerte en Singapur y quedarse.

“Voy a prueba por un mes y si la paso me quedaré oficialmente con el equipo, estoy muy ansioso, siempre he soñado con salir al extranjero para ayudarle a mi familia”.

“Voy a realizar una prueba en un equipo de tercera división de Singapur, estoy muy alegre por eso, ojalá pueda pasarla, el presidente del equipo Sampdoria me dijo que está confirmado el viaje. No me mencionó el nombre, solo me confirmó que ya tiene listo todo con su contacto” Concluyó.

DATOS:

-A mediados de febrero Elías viajará a Singapur acompañado del presidente del equipo Sampdoria de Sonaguera, Tino Figueroa.

-Chávez integró las categorías inferiores de Motagua y Vida, respectivamente. Además fue convocado a la Sub-17.