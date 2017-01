Dennis López: “Tengo esa espina de jugar en Honduras”

Dennis López ha tenido que buscar el éxito fuera de su tierra de nacimiento. No fue en Honduras que le permitieron crecer, tuvo que partir hacia Guatemala para cumplir su sueño de ser futbolista profesional y jugar en una selección nacional.

El defensor, que actualmente milita en el Municipal, me atendió en su casa, en Trujillo, Colón, para platicar largo y tendido de su vida, de su carrera y de sus metas pendientes por cumplir.

¿Vos sos maestro de educación primaria, lograbas que pasaran todos los alumnos o eras conocido como reventador?

No, siempre había dos o tres que les costaba un poquito más, pero siempre buscaba la forma de que aprendieran, primero estaba el aprendizaje, más que pasar la clase solo por hacerlo.

¿Eras de esos maestros plenamente identificados y comprometidos con el aprendizaje del alumno, disfrutabas el magisterio, era parte de tu vida?

He tenido una característica, que me adapto a la situación, el magisterio fue lo que le alcanzó a mis padres para educarme, pero nunca fue una de mis metas, pero ya perteneciendo a esto, traté de disfrutarlo y dar lo mejor de mi persona.

¿Cuál era el objetivo para llegar a esa meta que en cierto momento se te frustró por el magisterio?

En mi familia estudias o estudias. Yo en un principio decidí irme a estudiar a La Ceiba, computación o una carrera técnica, mecánica o algo así, pero al ser una familia tan unida, tan apegada, me fundamentaron que no estaba preparado para irme a los 13 o 14 años a vivir a la ciudad solo o con otras personas, así que me propusieron elegir una de las carreras que habían aquí en el pueblo, así que opté por el magisterio.

¿Si analizamos bien el panorama en el mundo del magisterio, lo más complicado para el maestro es lograr una plaza, vos la conseguiste y la abandonaste, la dejaste por el fútbol?

Sí, hasta el día de hoy muchos colegas me dicen que cómo fui capaz de dejar todo a cambio de nada, porque en realidad el fútbol es algo incierto y nadie sabe cómo le va a ir. Aunque yo pienso que uno debe luchar por sus metas, por esas tantas corazonadas que le dan a todos, por eso es el objetivo que la propia vida te va a ayudar a alcanzar, claro, a cambio de sacrificio.

En un juego amistoso, el hondureño Dennis López enfrentando a la Bicolor catracha.

¿Qué pasó que aquí en Honduras no tuviste opción como futbolista profesional?

No, ese es un tema que debo aclararlo, yo lo hablé con una colega tuya y tratando de aclarar la situación y no sé, en Honduras se me dio la oportunidad.

Debuté a los 23 años en el Deporte Savio, pero me fui a Guatemala por una mejor opción, por el bienestar, por una mejor plaza futbolística. Fue así que comencé a desarrollar mi carrera. He tenido posibilidades de regresar a la Liga Nacional, pero por uno u otro motivo no se han completado las opciones en mi país.

Sí, pero aquí eras un jugador común y corriente, un desconocido prácticamente.

Creo que para mucha gente lo sigo siendo. Yo pasé por Deportes Savio, solo estuve seis meses en la Liga Nacional, me fue muy bien, pero insisto, las mejores opciones se dieron, se han dado y se seguirán dando en Guatemala.

Durante tu estadía en Motagua, según tengo entendido, tuviste un percance con una de las figuras y que prácticamente quedaste fuera del equipo. ¿Es verdad?

Sí, eso pasa en la mayoría de los equipos. De Motagua me sacaron porque tuve líos con una de las vacas sagradas. Era uno menos, mi trayectoria era casi nula, solo había jugado en equipos de Liga de Ascenso, tenía contrato firmado con el equipo mayor, pero tuve un percance con el uruguayo Torlacoff y sin duda que eso me costó mi salida.

¿Qué tipo de percance tuviste con el pelón Torlacoff?

Fue en un entrenamiento. En una jugada bastante física donde él me empujó, me acosó, me pegó una patada y al final logró su objetivo, sacarme de mis casillas y yo reaccioné. Lamentablemente tuve contacto y le fracturé la nariz, terminó sangrando y tres días después me cortaron del equipo.

¿No fue una jugada accidental de tu parte. Seguís creyendo que por ese motivo quedaste fuera del equipo?

Lo que pasa es que ya había sido un acoso constante durante los entrenamientos y gota a gota es que el agua rompe la piedra. Eso fue lo que sucedió.

¿Pero fue por eso o porque no estabas dando el ancho en un equipo grande como Motagua?

No sé, no creo, al final de cuentas no se me dio una explicación, pero faltaba una semana para que iniciara el torneo y la verdad que me quedo tranquilo, no me lamento de la situación, mejores cosas llegaron a mi vida, veo para adelante y aquí estamos.

Dennis López es titularísimo en el Municipal durante los últimos años.

¿Ir al fútbol chapín es lo mejor que te ha pasado?

Mirá, el fútbol chapín no está muy lejos de la realidad de Honduras, estamos en la misma zona, sería conformista si te dijera que fue lo mejor, pero sí me he adaptado y he tenido sobre todo una estabilidad en todos los sentidos durante mi estadía ahí.

¿Cómo se dio lo de tu naturalización como chapín?

Yo llegué a Guatemala, a un equipo que se llama Petapa, en liga de ascenso, jugué seis meses como extranjero, pero perdimos la final en ese primer campeonato. Entonces, el equipo decidió reforzarse de una mejor manera, porque el objetivo era ascender en la siguiente campaña, pero estaba el inconveniente que solo había plaza para dos extranjeros en la liga de ascenso y por eso me propusieron naturalizarme.

¿Y luego qué pasó?

En un principio no estaba de acuerdo, porque eso significaba que iba a estar parado de tres a cuatro meses, platicamos con mi representante, con las personas responsables del club y al final llegamos a la conclusión de que era lo mejor para todos, al inicio no entendí, pero hoy estoy agradecido con esa decisión y con toda esa gente que en verdad pensaron esa opción.

Los futbolistas se naturalizan por un solo objetivo, por integrar la selección en un futuro. ¿Eso estaba descartado para vos?

No. Creo que hasta para el mundial de 2014 compraba todas las playeras de la selección de Honduras, miraba todos los partidos, cuando me integran a la selección nacional de Guatemala fue algo que llegó como parte de mi trabajo, me consultaron si estaba dispuesto a colaborar con ellos y lo platiqué con mi familia, y en forma de agradecimiento porque me ayudaron a forjar una carrera, optamos por darles el sí.

Cuando sos seleccionado nacional como naturalizado siempre hay celos, ¿cómo te ha ido a vos?

Te voy a contar. Al principio fue difícil, porque quizá no estamos preparados para ese tipo de situaciones psicológicamente, como tú dices, a veces te reprochan algún tipo de jugada y te preguntas por qué, primero porque soy negro, segundo porque no soy guatemalteco de nacimiento, pero esas son percepciones que uno tiene por no estar preparado mentalmente, en términos generales puedo decir que se me trató muy bien y estoy muy agradecido por eso.

¿Por qué el fútbol chapín se mantiene ahí, por qué prácticamente no pasa nada con guatemala?

Es una frase bastante fuerte esa de no pasa nada, pero es una situación muy penosa la verdad, porque al final de todo lo que sucede, el culpable siempre es el jugador, pero en Guatemala estamos mal desde la dirigencia, la organización, el profesionalismo del mismo jugador, el compromiso a veces del directivo es poco o nulo, hay muchos intereses. Cuando haya una persona a la que en realidad le interese el fútbol de Guatemala, vamos a poder saltar todos esos obstáculos.



¿Ha sido fácil todo lo que has logrado?

He pasado por momentos difíciles, que solo la familia lo sabe, yo después de estar en el Petapa por dos años, me separaron. Resulta que regresando durante una Navidad de Honduras a Guatemala, tuve un accidente, así que en ese momento estaba sin trabajo, el carro lo debía, estaba en cero, en medio de la nada; te digo, fueron momentos difíciles por equis o ye motivos, en los que te hace dudar si esto es para mí o debo seguir luchando.



¿Qué tipo de accidente tuviste?

Un accidente automovilístico, regresábamos y al cruzar la frontera Guatemala - Honduras, derrapamos sobre el asfalto y nos estrellamos sobre una montaña de rocas, pero gracias a Dios, todos los que íbamos en el carro, salimos bien librados, fueron daños materiales nada más. Tuve mucha suerte.



Prácticamente te estoy viendo como alguien inmortal, chocar contra rocas, ¿Cuántas vueltas dio el carro?

No, fue diferente, chocamos y las bolsas de aire se inflaron, todos llevábamos cinturón, la verdad que las medidas de seguridad fueron bastante útiles.

López atendió a Limber Pérez en Trujillo, Colón.





¿Quién venía manejando?

Henry Suazo, en el carro íbamos él, Darwin Oliva, la "Foca" Bernárdez y Jonathan Posas. Fue un accidente que nos pudo llevar a la tumba a todos.



¿Venía alguien en estado de ebriedad?

No, en eso sí te puedo decir que no, nada de eso. Fue un viaje en donde prevalecía la sobriedad.



Hoy el fútbol Guatemalteco está a la deriva tras la suspensión de la fifa, ¿Qué va a pasar?

Administrativamente creo que estamos dando pasos para atrás, pero hay gente del fútbol muy interesada en salvar la situación, esperamos que esas personas terminen su período después de que la FIFA nombre a los nuevos encargados.



¿Has sufrido racismo en Guatemala?

El otro día pusieron una fotografía mía en una portada con un titular que decía: "Guatemaltecos a medias". Cómo pueden decir eso si yo tengo mi nacionalidad, pago impuestos, soy parte del sistema, soy un guatemalteco más. Es triste que sucedan esas cosas solo porque tengo doble nacionalidad.