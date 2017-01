Real España presentó a Jorge Claros y va por el título en Honduras

Real España sacó la chequera y se llevó a uno de los fichajes más deseados del fútbol hondureño. Los aurinegros firmaron por un año a Jorge Claros, quien este martes ha sido presentado como flamante refuerzo de la institución aurinegro.

"Bienvenido a la institución y ojalá podamos obtener muchos éxitos hoy y en el futuro", dijo Fuad Abufele, uno de los presidentes de La Máquina.

Por su parte Ramón Maradiaga, técnico del club, indicó que "le conozco y sé de su calidad, ahora toca buscar los objetivos que nos hemos propuesto".

HABLA EL PITBULL

Ya como nuevo volante de Real España, Jorge Claros fue claro en sus palabras. "Primeramente le doy gracias a Dios por la salud, ahora toca trabajar. Real España quiere ganar el campeonato y vamos a hacer lo posible para lograrlo".

SENSACIONES EN EL CLUB

"Lo primordial es salir campeón, por eso el presidente (Fuad) quería contar con mis servicios. Eso yo lo tengo sabido, son cosas que uno como jugador las sabe y hay que trabajar para poner todo en práctica en los días de partidos".

COMPETENCIA

"Ya he jugado con todos, solo con Jhow no. Son grandes jugadores, vamos a pelear un puesto de forma leal, llego a una institución grande, nos ayudaremos mutuamente para sacar esto adelante".

SIGNIFICADO DE SU FICHAJE

"Me pusieron en todo Centroamérica, son cosas de marketing, estoy aquí para ser campeón".

EL PLANTEL

"Veo un equipo con jugadores que tienen muchas condiciones, que se entregan en el campo, un plantel competitivo, algo que es beneficioso para el entrenador".

MAURO REYES

"Él dio el visto bueno del fichaje, le agradezco por eso, ya no está aquí, pero esas cosas no me incumben. Primi me llevó a Motagua, he trabajado con él, ambos sabemos de la capacidad que tenemos y aportaremos a esta institución. Daremos el máximo para sacar a Real España campeón".

