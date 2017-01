Héctor Vargas, técnico del Olimpia, no desaprovechó la oportunidad para ponerle limón y sal a la herida por la eliminación de Motagua en la Copa Presidente a manos del Gremio FC de la Liga Mayor, la tercera categoría del fútbol de Honduras.

"Sorprende la eliminación de Motagua, un equipo que fue ganador del último torneo y como lo dice su técnico que toda la gente sigue a los ganadores", inició diciendo para luego comenzar a disprar.

"Empezar así no es bueno, realmente perder con un equipo de Liga Mayor en el primer partido no es bueno. Le puede pasar a cualquiera, pero el campeón de un torneo que pierda con un equipo de Liga Mayor es porque a lo mejor algunas cosas no las hicieron bien", atizó Vargas.

Diego Vázquez argumentó que la eliminación de las "águilas" se debía en parte a lo pequeño que es la cancha del estadio Tomas Zambrano, pero Héctor Vargas considera que ellos no ponen ese tipo de excusas.

"Nosotros hemos jugado en la Kennedy, Lempira y en canchas pequeñas, grandes y duras. desde que me tocó a mí (dirigir a Olimpia en Copa), tenemos 17 partidos: ganamos 15, empatamos uno y perdimos uno con Real España. Hemos tratado siempre que Olimpia sea un equipo ganador, pero nunca pusimos la excusa de la cancha, el calor, el fríó, ni de nada", afirmó.

Considera que esta eliminación no le viene nada bien al torneo de la Copa Presiente. "Yo creo que no es bueno porque en definitiva la gente que organiza eso quiere que los llamados grandes estén en las instancias finales y que el campeón quede fuera del torneo no es bueno para los patrocinadores, no para el fútbol hondureño", indicó.

Vargas fue claro que esto le puede pasar a cualquier técnico. "Uno siempre tiene que dar todo, y lo más seguro que las cosas te salgan bien, pero no hay que decir nunca que esas cosas no me van a pasar", finalizó.