Iris Nohemy Almerdarez Canales es la madre del árbitro nacional Gerson Almendárez, quien es acusado por la Fuerza Nacional Antiextorsión por el supuesto delito de extorsión.

La progénitora del árbitro de Liga Nacional asegura que su vástago no fue detenido por las autoridades como se informa, sino que se presentó de forma voluntaria.

"Quiero aclarar que en ningún momento a mi hijo lo captararon, no andaba repartiendo sobres como sale en el informe policial, ni en el 2013 cuando lo capturaron con el sobre lo expusieron ante los medios y ahora dicen que es prófugo de la justicia", explicó.

ASÍ FUE LA CAPTURA DEL ÁRBITRO HONDUREÑO ACUSADO DE PRESUNTA EXTORSIÓN

Y añadió."Del problema que tuvo en el 2013 le dieron una carta de libertad, cómo es posible que ahora digan que es prófugo de la justicia si le entregaron una licencia de conducir el 15 de noviembre del 2016, también ese año sacó su pasaporte, no ando con las manos vacías, ando con las pruebas de convicción, mi hijo es inocente de lo que lo acusan, si fuera culpable no le habrían dado las autoridades su licencia y pasaporte".

Iris Nohemy bridó declaraciones a DIEZ minutos previos de ingresar al Bufete de un apoderado legal en La Ceiba, quien se encargará de defender a Gerson de las acusasiones de las autoridades antiextorsivas.

"En ningún momento la Fuerza Nacional Antiextorsión ha capturado a mi hijo, él fue a presentarse porque el que no debe no teme, es mentira que la Fusina lo capturó en la avenida 14 de julio como dicen en su informe, mi hijo se presentó voluntariamente", reiteró.

Iris señaló que en el 2013 Gerson venía del estadio ceibeño de pitar un partido, cuando iba por la calle se encontró un sobre donde supuestamente estaban extorsionando a un señor y con 200 lempiras en su interior. En ese preciso momento fue capturado por elemento de FNA.

"En Octubre del 2013 le dieron su carta de libertad porque no tiene nada que ver en extorsión, a los seis dias salió porque no le hayaron pruebas, por eso me extraña que digan que es prófugo de la justicia, no es posible que manchen su imágen y la de su familia", lamentó.

DENUNCIA GOLPES

Almendárez Canales afirma que Gerson fue golpeado el lunes en las bartolinas por agentes de la FNA. "Cuando fueron los medios a quererlo entrevistar la gente de Fusina no lo permitieron porque él los desmintió, les dijo que ellos no lo habían capturado, que él solito se había presentado, en la bartolina lo golpearon".

"A la policía uno muchas veces les aplaude porque han detenido muchos delincuentes, han detenido gente peligrosa pero en este caso se han equivocado, me lo están tratando como delincuente, es una figura pública, la gente lo mira todos los fines de semana pitando en las canchas, pero la Fusina le está manchando su nombre", enfatizó.

"Le vaciaron el teléfono y no le encontraron nada, sólo andaba los 600 lempiras que le pagó la licenciada por el partido que pitó el fin de semana. Toda la familia se siente con la moral manchada por las acusasiones de la Antiextorsión".

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La familia de Gerson Almendárez através de su madre hace un llamado al presidente Juan Orlando Hernández y al El ministro de Seguridad , Julián Pacheco Tinoco para que investiguen el caso y nombren mejores agentes en la Fuerza nacional Antiextorsión.

"Le pido al jefe de seguridad y al Gobierno de la República que pongan gente más estudiada en la Fuerza Nacional Antiextorsión, les pido que no sean falsos, que digan la verdad ratificando que mi hijo se presentó a sus oficinas y no lo capturaron como aparece en los medios"

"Estoy segura que con la ayuda de Dios y las pruebas mi hijo va a salir libre porque es inocente. Ahorita no tenía otro trabajo más que el arbitraje, incluso para viajar a Tegucigalpa a hacer su prueba física sus hermanas y yo le cubrimos sus gastos".

LO DIJO IRIS ALMENDÁREZ:

"En su mejor momento le vienen a arruinar la imágen a mi hijo los de Antiextorsión, con lo poquito que le pagan en el arbitraje sobrevive, ahorita no tiene ni para comparle uniforme a sus dos hijas, nosotros tenemos que cubrirle esas necesidades".

"Invito a la gente para que vayan a mi casa y meren como vivimos, si mi hijo fuera extorsionado viviríamos en mejores condiciones porque tuvieramos billete, que nos visiten para que vean".