Fabio de Souza, defensa del Olimpia ha regresado más fuerte que nunca, luego de sumar minutos en el partido de Copa Presidente ante el San Rafael de El Porvenir, ahora busca poder ganarse un puesto entre los convocados para el duelo de Liga Nacional ante el Marathón.

¿Qué tal te sentiste volver a jugar?

Fue importante para ir tomando ritmo de juego en un partido de copa, pero para mí la verdad que fue importante.

¿No fue tan prolongado el regreso?

Para mí si, pero por el problema que tuve tal vez no estuviera jugando fútbol, pero Dios me ha bendecido y gracias a el puede estar en ese partido del domingo.

¿Está para jugar 90 minutos en Liga Nacional?

Me siento muy bien, no sé si 90 minutos o no, pero me he preparado para poder jugar. Hemos estado dos meses preparando la parte física, técnica y ya es decisión de jugar 90, 20, 10 es de los profesores.

¿Ya fue evaluado bien por el cuerpo técnico y que valoración le darían?

Eso le tendrían que preguntar a ellos, no sabría decir. Para mí solo de estar en la cancha es algo extraordinario, ya esa parte de evaluación corresponde más a ellos.

Fabio de Souza se perdió todo el Torneo Apertura. En el presente Clausura espera volver al 11 inicial. El domingo pasado en Copa Presidente regresó a las canchas.

¿Es un resurgir de Fabio de Souza?

Se podría decir que sí, lo más importante es que nunca perdí la fe de poder regresar y poder estar aquí.

¿Cómo se siente estar acompañado con Walter García (nuevo refuerzo)?

Con Walter no he podido jugar en el partido, pero hemos entrenado juntos. Yo creo que es un jugador que le viene a aportar mucho al equipo, técnico y con mucha experiencia.

¿Lo que viene es de mayor exigencia enfrentar a Marathón?

Seguro, creo que los equipos grandes se han reforzado bien y Marathón ha traído jugadores importantes como los demás equipos grandes y eso hará que el torneo sea más complicado.

¿La llegada de un técnico con experiencia que piensas?

Manolo conoce bien al país, al Marathón y siempre que viene hace buenos campeonatos con el equipo.

¿Está más fácil ser titular hoy en el Olimpia?

No, aquí nunca es fácil ser titular, siempre se pelea mucho el puesto que esté. Olimpia siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores y con mucha calidad. Si hay jóvenes es porque tienen mucha capacidad.

¿Qué fue lo más difícil, la recuperación?

La recuperación fue difícil, no podía entrenar entrenar más fuerte o jugar. Creo que de mi parte pensé que podía regresar antes, en octubre, pero por el medicamento no pude.

¿Es un regreso es para competir?

La idea es competir, poder estar bien y competir por un puesto en el equipo, yo voy a seguir con eso.