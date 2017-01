La preparación de Motagua está enfocada en la Liga Nacional y elBicampeonato. Los Azules visitan San Pedro Sula este sábado esperando mantener su racha ganadora.

Para La Barbie la Copa Presidente ya es algo que está olvidado, fue una eliminación que ya está cicatrizada. "No nos gusta perder, quedar eliminados pero tampoco es que hay que hacer tanto drama. Motagua hace felices a todos, hicimos felices al Gremio, también al Social Sol, somos campeones nacionales y los nuestros hicieron goles en la Selección Nacional entonces por eso digo que hacemos felices a todos".

¡ESTAS PALABRAS DE HÉCTOR VARGAS ENFURECIERON A DIEGO VÁZQUEZ!

Agregó que "hay que tomarlo de esa manera, somos conscientes de que tenemos que mejorar". Entonces Diego aclaró que "Yo no dije que estoy feliz por eso, sino que Motagua hace felices a todos. Uno de ustedes (periodistas) lo dijo irónicamente".

Sin embargo, el aficionado Azul vio con mucho malestar la eliminación del Ciclón. "Preguntales a ellos, pero entonces te pregunto yo quién es el campeón actual- Motagua-. No hay ningún tipo de excusas y felicitamos al Gremio FC. Motagua le tiene que ganar a todos y si es posible en la playa pero son cosas que pasan. La otra vez perdió el Real Madrid contra el Alcorcón, son de esas cosas que pasan una vez cada tantas. Entonces lo tenemos que aceptar con la mayor hidalguía posible y no le vamos a restar méritos al rival. Ese partido lo teníamos que ganar".

¿Pierde atractivo la Copa con la eliminación del Ciclón? le preguntamos al argentino y él contestó "SÍ, puede ser pero me gustan estas palabras, somos el campeón"

LE RESPONDE A HÉCTOR VARGAS

Héctor Vargas opinó sobre la eliminación de los Azules y a La Barbie también le causó sorpresa que el DT olimpista haya hablado del tropezón del Mimado.

"¿Ya habló? pues que respete que somos los campeones, yo no sé lo que él (Vargas) dijo solo que respete porque somos los campeones, decile que vea quién es el campeón aquí" comentó.

En cuanto a los dos partidos que van del campeonato Clausura, afirmó: "Va muy poco del torneo, es muy difícil hacer un balance del torneo, hicimos un buen partido en Cortés donde nos llegaron poco e hicimos un excelente partido en la capital contra el Honduras DEP y lo arrollamos pero nos enfrentaremos a un rival grande que va a ser complicado en su casa".

Del enfrentamiento contra Primitivo Maradiaga, los refuerzos de La Máquina Vazquez trató de no hablar. "Nosotros (los técnicos) no jugamos pero ellos tienen un equipo bien formado. Solo de mi equipo hablo. Nosotros solo vemos a nuestro equipo, no nos referimos a nadie más".

Jonathan Rougier ya se encuentra disponible para jugar y Diego analizará en los próximos entrenamientos si lo mete al campo. "Ya le llegó el pase internacional así que veremos quién está mejor para jugar".

Por último La Barbie se refirió a la Champions de Concacaf donde Motagua tendrá que definir si va a la ronda previa o directo al torneo de campeones. "Creo que el único clasificado hasta el momento es Motagua, eso es todo".