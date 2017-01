Donald Trump bloquearía visa para ciudadanos de ocho países

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muestra en sus primeros días que tratará de cumplir sus promesas de campaña como la construcción de un muro fronterizo con México que además sería financiado por el mismo país.

Pero entre otras decisiones de Trump está restringir el ingreso su país a ciertos países y así poner un freno en la llegada de mujeres, hombres y niños provenientes de países islámicos en conflicto.

Aunque no se ha hecho el anuncio oficial, medios estadounidenses han filtrado la noticia que el gobierno evalúa la suspensión de visas para las personas que intentan ingresar al país.

Entre las naciones que podrían verse afectadas para sus desplazados figuran Siria, Irak, Irán, Afganistán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán.

En Siria la mayoría de la población se vio desplazada luego de seis años de la guerra civil impulsada por el dictador Bashar Al-Assad, respaldado por el grupo terrorista Hezbollah y el régimen de Irán. El último año, también Rusia se sumó a la campaña contra los rebeldes sirios.

Irak sufrió en los últimos años una sangría sin precedentes. Su población chiíta se vio acosada por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y también por las permanentes incursiones iraníes en su territorio.

Los talibanes en Afganistán continúan manteniendo el poder en amplias regiones del norte del país, donde el estado central no puede acceder, según consignó The New York Times.

En Yemen, una lucha intestina entre las dos grandes ramas del islam, desangra al país. Los sunitas -respaldados por la coalición árabe- y los chiítas -con Irán como aliado- están en continua pelea por el control de la nación.

En Somalia, Al Qaeda mantiene una presencia amenazante por medio de su filial Al Shabab, también aliado del Estado Islámico. Trump tampoco querría inmigrantes de este país africano.

Sudán es un país acusado de promover el terrorismo. En la última semana antes de dejar el poder Barack Obama flexibilizó las sanciones contra ese estado.