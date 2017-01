Rougier, portero de Motagua, apasionado por la cocina y la preparación física

El guardameta argentino de Motagua Jonathan Rougier, nos atendió desde la comodidad de su nuevo hogar para contarnos un poco de todo lo que le gusta fuera de las canchas de fútbol, su llegada al Motagua y cómo va con el proceso de adaptación.

¿Cómo ha sido la adaptación en Honduras?

Bien, me estoy adaptando al clima porque los cambios de temperatura son muy drásticos, un poco de acostumbrarse a los horarios de salida, también de poder caminar un poco porque no estaba acostumbrado a estar tan encerrado en mi ciudad.

¿Qué es lo que más te ha gustado de Honduras?

La gente que me ha tratado muy bien, me siento muy a gusto con eso porque las personas que he conocido han sido muy serviciales y vale la pena estar aquí, también me gusta la naturaleza y las imágenes que he mirado por ahí.

¿Qué te han dicho de Honduras desde tu arribo al país?

Me han hablado muchas cosas, como el tema de la inseguridad, pero ya estando acá se mira distinto, se observa cómo es y me estoy adaptando. Me han hablado muy bien de la gente y realmente me han sorprendido por el buen trato que me han dado.

¿Con quién platicas más en Motagua?

Con Hugo Caballero, Cristian Hernández y Marlon Licona, porque somos los que pasamos más tiempo compartiendo y por eso converso mucho con ellos.

¿Hay muchos argentinos en Motagua y te ayuda para la adaptación?

Sin duda que eso me ha dado un aliciente para venir y sentirme más cómodo, ellos me han ayudado en todo y me consiguieron la oportunidad de tener un apartamento y todo el grupo de jugadores me han hecho sentir muy bien como que fuera de aquí.

El portero del Motagua, Jonathan Rougier podría debutar el sábado contra Real España.

¿Qué es lo que más le gusta fuera de las canchas a Jonathan?

Me gusta pasar mucho tiempo en familia y también con amigos disfrutando los buenos mates, que es una de las cosas que me gusta mucho más allá, además de un asado compartiendo con mis seres queridos que valoro mucho.

¿Has probado alguna comida típica de Honduras?

Claro, he probado el pescado, las carnes de res con buenas salsas típicas, el chorizo que me gusta, porque tengo medio descendencia por mi familia de comer comidas bien condimentadas, además ya probé las baleadas que son muy buenas, me estoy sintiendo bastante a gusto.

¿Qué otra pasión aparte de futbolista tienes?

Me gusta cocinar siempre para la familia, hago de todo y a mi mujer le encanta como cocino, lo que no sé lo intento hasta que sale, también soy estudiado como preparador físico, además me gusta la naturaleza, los ambientes naturales es algo que disfruto mucho.

¿Cuál es el guardameta que más admiras y por qué?

Ya no juega, seguí desde muy pequeño a Germán Adrián el “Mono” Burgos, que estuvo en la selección de Argentina, muchos años en el Atlético de Madrid y ahora es el ayudante de campo de Simeone, es uno de los porteros que más me ha marcado mi vida, porque estuvo en el River Plate del que soy hincha.

¿Cuál es tu equipo favorito de Europa?

No tengo ninguno, sigo al Barcelona por Leo Messi, después intento seguir a Juventus porque está Gonzalo Higuaín y Dybala, le voy mucho a los clubes donde hay jugadores argentinos.

¿Cómo analizas tu participación en los 45 minutos que jugaste en Goascorán?

Mis primeros 45 minutos los viví muy intensos, no tuve la posibilidad de disfrutarlos, me tocó participar bastante, creo que lo hice bien, pero no me vine contento porque no era lo que esperaba, quería venir con una victoria al igual que mis compañeros, prefiero ser responsable de algún gol y ganar porque es más importante lo grupal que lo individual.

¿Qué te han dicho de Real España y Ramón Maradiaga?

Me han comentado un poco, no puedo decir qué puedo esperar, porque no conozco al técnico, solo lo que me han comentado, pero me irán informando un poco más de todo. Tengo que esperar ganarme la oportunidad de ser titular en el equipo, todavía no sé si jugaré, porque no me ha llegado el permiso internacional.

¿Cómo miras el fútbol de Honduras?

Es un fútbol muy competitivo, es físicamente fuerte, con mucho respeto porque el equipo que nos ganó es de la tercera categoría e hizo un papel muy digno jugando muy bien y si así ha empezado, va a ser muy lindo reto

estar aquí.

Lo dijo Rougier:

"Mi objetivo primordial es aportarle al equipo y como todos los compañeros poder ser campeón en este torneo, será una linda experiencia que espero aprovechar”.

"Miré varios partidos de Honduras en la Copa Centroamericana y creo que la ganó muy bien, porque casi no pasó momentos de apuros, solo contra Costa Rica, pero fue muy efectivo”.

"Leo Messi es el mejor jugador del mundo sin lugar a dudas, porque él hace cosas que ningún otro futbolista puede hacer dentro del terreno de juego, da pases, cobra tiros libres, no le falta nada”.