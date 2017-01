El defensor argentino del Olimpia Walter García ya ha comenzado a probar algunas comidas hondureñas y asegura que hay unas que no le han gustado.

"Ya probé la comida catracha y cuesta un poco por ahí, por ejemplo los frijoles en Argentina eso no se come y me tocó consumirlos el otro día como a las 9:00 de la mañana, porque jugábamos a la 1:00 de la tarde y no me gustó mucho a esa hora", dijo García.

Y agregó: "No estoy acostumbrado a comer frijoles y menos a las 9:00 de la mañana, pero estoy tratando de ir acostumbrándome poco a poco. La verdad no me gustan los frijoles, pero ahora que me mudé al apartamento me puedo cocinar las comidas que me gustan a mí".

Una de las cosas que no conoce es la baleada y no descarta hacerlo más adelante.

"Todavía no he probado la baleada, pero por ahí puedo llegar a probarlo más adelante para un desayuno, nosotros comemos un café o una tostada por las mañana, un pedazo de torta como se dice acá, porque en Argentina no se desayuna con algo caliente", cerró.