Erick Andino y el mejor gol de su vida; Merari Mass

Erick Andino tiene cara de “bobo” enamorado cuando ve de frente a su futura esposa. En su rostro es evidente que su chica le ha robado el corazón. La ama. Ya no puede vivir sin ella y es por eso que mañana le dará el sí para la eternidad. El delantero del Motagua ha marcado su mejor gol teniendo a su lado a la bella chica capitalina Merari Mass, de 26 años.

Se conocieron por el medio más popular del mundo, el Facebook, y tras una relación de noviazgo de dos años, han decidido unirse en matrimonio.

Erick Andino lleva dos años de noviazgo con la preciosa capitalina Merari Mass.

Y lo harán mañana, en pleno día del clásico entre Real España y Motagua en San Pedro Sula, donde lógicamente Andino no estará presente.

“Nos conocimos por Facebook. Él me escribió, le acepté la invitación porque tenía de amigo común a mi papá. Uno de mujer siempre sueña de pequeña casarse, de blanco con su príncipe azul y el mío es Erick”, dice Merari.

FOTOS: ASÍ ES MERARI MASS, LA BELLA FUTURA ESPOSA DE ERICK ANDINO

Por otro lado, Andino recuerda lo que le sedujo de su futura esposa: “Me gustó su personalidad, que siempre quiere resaltar en lo que hace, en el tiempo que la conozco me ha apoyado, me motiva a hacer las cosas bien, me enamoró, me cautivó. Ella siempre está pendiente de mí, va al estadio a verme, me da su opinión cuando juego bien y cuando lo hago mal”.

La pareja se ve muy feliz y preparados para comenzar su nueva vida.

Es una pareja perfecta. A ambos los apasiona el fútbol y el Motagua. Visitan el cine permanentemente. Se cuidan entre sí y desean hacerlo para toda la vida. “Erick es muy atento, cariñoso, me toma en cuenta para todo, la mayor parte del tiempo estamos juntos. Él no habla mucho, hablo más yo, soy detallista y eso lo enamoró”. Para rematar la historia, Merari confiesa que Antes de jugar la final contra Platense, Erick me dijo: “Si quedamos campeones nos casamos y me está cumpliendo”.

¡Que sean felices por siempre!