Un futbolista es el dueño del gallo que casi causa tragedia en Trujillo

Honduras vivió esta semana un hecho insólito en la ciudad de Trujillo, Colón, cuando dos vecinos se amenazaron de muerte por culpa de un gallo que terminó en las bartolinas por dos días.

El polémico, insólito y jocoso caso se dio debido a que el plumífero se escapó de la propiedad donde vivía y se saltó a otra, pero sus cantos molestaron al otro vecino quien le advirtió al dueño que si no lo amarraba en su casa lo iba a golpear.

Esta amenaza acabó con la advertencia del otro vecino que si tocaba al animal, lo terminaría matando. Para evitar una tragedia mayor, miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes al lugar y así calmar los ánimos.

Finalmente el animal fue decomisado y metido a una bartolina mientras los vecinos se calmaban. El gallo estuvo 48 horas "preso" y luego fue regresado a sus dueños.

Él es Franklin Arriola quien estaba jugando para el Trujillo FC de la segunda división.

UN FUTBOLISTA ES EL DUEÑO DEL GALLO

Luego del insólito caso, el joven Franklin Gustavo Arriola salió al paso para asegurar que el gallo es de su propiedad y que se lo había prestado a su primo para "hacer raza" sin imaginarse lo que esto causaría.

"La situación es que yo le presté el gallo a mi primo para que le sacara raza y resulta que el vecino tuvo problemas con él, yo cuando miré la fotos en Facebook dije 'ese es mi gallo' porque lo conozco desde pequeño, fui donde él y le pedí que me rescatara el gallo", cuenta.

Franklin Arriola asegura que es futbolista y que participó en la segunda división. "Así es he jugado en la segunda división con el Trujillo FC", cuenta Franklin quien en este momento se encuentra sin club.

De momento se encuentra contento porque el plumífero ya lo tiene de regreso en su casa. "Estuvo en prisión dos días, cuando regresó a casa me entró alegría porque lo quise desde que lo vi, aunque nunca pensé que causaría los problemas que causó ahora".

Arriola quiso aclarar que él no ha tenido intromisión en el tema pese a ser el dueño. "Yo no tengo nada que ver, no quiero que después digan que yo causé la polémica, yo solamente lo presté".

Finalmente Franklin asegura que no lo echará a pelear en un palenque como eran sus planes para la siguiente Semana Santa, pero prefiere darle mayor cuidado ya que piensa lo necesita.

¿Lo venderían? "Si me ofrecen 100 mil lempiras lo vendo porque igual me lo pueden venir a robar por lo famoso que se ha hecho", cerró.