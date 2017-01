Stefany Galeano, aquella mujer que cautivó a miles de hondureños por años a través de la televisión, vuelve con fuerza en este 2017 para irradiar con su belleza. Es una auténtica luchadora y segura de sí misma.

Después de ser bailarina, modelo y presentadora de televisión (en Los Intocables del Fútbol, entre otros programas), se convirtió en una de las chicas más “hot” del país. Pero ahora, ya casada y con dos hijos, asegura que su enfoque radica en su familia, estudios y proyectos personales.

Pero fuera de ello, la capitalina no pierde su mirada profunda y coqueta que destella como las estrellas.

Tanto tiempo desconectada, ¿qué te has hecho?

Desconectada como presentadora de TV quizás, pero siempre estoy en algo. Por los momentos enfocada en mi familia , estudiando y mi proyecto personal (Studio Stefany Galeano).

Tu figura ya no es la misma de antes ¿Le has restado importancia?

Después de haber dado a luz a mi segundo hijo, aún estoy recuperando mi salud para poder entrar de lleno a mis actividades deportivas. No me siento mal porque considero que estoy en la mejor etapa de mi vida , sonrío y soy feliz.

¿Cómo es eso que dormiste con un hombre (amigo) y no hubo intimidad? ¿Es eso posible?

Todo es posible en esta vida. He sido muy varonera y creo en la amistad de los hombres sin interés íntimo o sexual.

Durante tu tiempo en Los Intocables... ¿Algún jugador te ofreció tener relaciones íntimas a cambio de entrevista?

Gracias a Dios ninguno, todos fueron muy respetuosos y caballeros.

¿Cómo crees que sean los futbolistas en la cama?

Quizás sean dormilones con lo mucho que entrenan ja, ja, ja.

¿Quién es el deportista más hot que han visto tus ojos?

Que he visto personalmente ninguno. Ya celebridad Cristiano Ronaldo.

¿Y el más feo?

No hay persona fea, lo que pasa es que no invierten en verse mejor , yo siempre trato de ver la hermosura de el ser humano. Sería ofensiva si digo que alguien es feo .

¿El más pícaro que conoció?

La mayoría de los deportistas cuando brindan un espacio son tímidos, la verdad al momento de entrevistarlos, ninguno salió con picardía o coqueteo.

Si mañana fuera el fin del mundo, ¿de qué te arrepentirías?

De haber sido ingenua con muchas personas en las que confíe.

Te terminaste casando... ¿Cuál fue el problema de otros hombres para no amarrarte?

La inmadurez , inseguridad y ausencia emocional.

¿La fama te cambió la vida?

Yo no creo en la fama, siempre he sido realista, -hoy somos mañana no-.

SU PERFIL

Nombre: Stefany Galeano

Edad: 29

Fecha de nacimiento: 19 marzo 1988

Sus ocupaciones:

Tras dejar las pasarelas y los medios de comunción, Galeano decidió incursionar en el mundo del cine. Es empresaria y ama los autos deportivos.

ALGO MÁS:

Será protagonista en una película catracha que se estrena marzo: "Se lo dije Lucecita".

Detallito para el profe Pinto: "Nuestro fútbol actual no pasa de lo mismo. Pienso que el señor Pinto ha logrado estabilizar y ordenar un poco a la Selección Mayor, pero no me convence al 100% todavía".