VIDEO: ESPN destaca historia de superación de futbolista hondureño en EUA

Agobiado por la pobreza y de ver tantos problemas sociales, el hondureño Derrick Córdova decidió emprender camino rumbo a Estados Unidos en busca del "Sueño Americano". Y ahora lo está viviendo.

Córdova cuenta que un 21 de diciembre de 2013, con tan solo 14 años, decidió aceptar la invitación de unos amigos de "marcharse al norte". "Yo dije está bien, voy a ir a buscar otras oportunidades", dijo en entrevista a la cadena norteamericana ESPN.

Por su edad, para abandonar su casa tuvo que recurrir a una mentira. "Fue algo de una noche, le dije a mi mamá: ya vengo, voy a afuera. No regresé".

Acompañado con tres amigos comenzó el largo viaje. Cuenta que que se subió al famoso tres que los ilegales llaman "La Bestia".

"La Bestia es algo horrible. Ha muerto mucha gente allí, tienes que estás preparado psicológicamente para todo eso. Te encuentras con todo tipo de gente allí, maleantes, drogadictos. No me importaba regresar o que me asaltaran, el miedo que tenía era que me tiraran del tren", contó.

Cuando se adentraron en territorio mexicano, el panorama cambió para el hondureño. Se quedó solo.

"Fui a pedir dinero para poder comer y cuando regresé ya no estaban. Migración se los había llevado. Ese día lloré, estaba solo, no sabía qué hacer. Pero ya no podía dar un paso para atrás, ya estaba a un tren para llegar a la frontera".

COMIENZA EL SUEÑO CON UN BALÓN

Derrick cruzó la frontera entre México y Estados Unidos, pero Migración lo capturó y lo tuvo preso dos semanas en San Antonio, Texas. Luego fue enviado a Nueva York donde vive su abuela.

Allá comenzó su adaptación y South Bronx United, una ONG que utiliza como herramienta el fútbol para ayudar a los jóvenes académicamente, le abrió las puertas para un mejor futuro.

Su talento lo tiene como una de las figuras de la institución. Pero aparte del balompié quiere estudiar. En mayo se gradúa de preparatoria.

"Estando acá los sueños se volvieron más grandes. Sueño tener una carrera profesional, quiero ser un abogado de migración para ayudar a mucha gente que viene en la misma situación que yo vine", cerró.