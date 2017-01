Luego de la sorprendente separación del defensor Dilmer Gutiérrez de la filas del Honduras Progreso, él mismo ha dejado claro la razón de su salida.



Al igual que Dilmer, Darwin Bermúdez fue otro de los que salió del equipo de Héctor Castellón por supuesta "rebeldía".



"Gente les informó que mí persona ya no forma parte del club Honduras Progreso, agradecido con el equipo por darme la oprtunid de vestirme con la 17 y de ser campeón, tener un microciclo con el profe Pinto y de jugar la Champions", empezó su mensaje Dilmer en facebook.

"Aprovecho de informarle que la separación mía no es por acto de indisciplina, en ninguna faceta de mí vida, no soy como ellos piensan o creen de mí", aseguró.



"Hay un grupito de jugadores sapos y malabarista que no creen ni dejan que otro crezca, desde que llegué al club siempre estuvieron en contra de mí, con quien la junta directiva se confabula para poderme separar", finalizó.



Dilmer estuvo en el Real Sociedad, luego pasó al Honduras Progreso, equipo con el que fue campeón, pero no pudo seguir con los ribereños.