Con polémica, Real España empata al Motagua in extremis

Con polémica incluida, Real España le sacó el gane de la bolsa al Motagua tras empatar 2-2 en un juegazo disputado en el estadio Morazán.

Motagua ganaba tranquilamente pero perdonó en un par de ocasiones el marco de Luis López y eso le valió al Real España para animarse e irse al ataque y conseguir la paridad.

Los primeros 10 minutos fueron muy intensos, Rubilio Castillo azotó el pórtico de Buba López al estrellar el esférico en el palo derecho, La Máquina despertó y en la próxima jugada, el hábil jugador aurinegro Christian Altamirano dejó en el suelo y mal parado al portero argentino Jonathan Rougier, luego Bryan Acosta lo intentó en un tiro de esquina y por poco lo anota de forma olímpica. Pero todo seguía 0-0.

Los azules comenzaron a tomar la posesión del balón e intentaba llegar con Kevin López, pero éste no podía hacer daño hasta el minuto 26 cuando un balón le llegó a Reinieri Mayorquín en la media luna y sin pensarlo dos veces le puso la pierna zurda para mandar a guardar el balón; Motagua, con golazo del mediocampista se ponía a ganar 0-1.

Reinieri Mayorquín celebrando su golazo.

Al 34 nuevamente el Motagua llegó. Un centro al área le cayó certero a Rubilio Castillo pero de forma increíble, el delantero motagüense no pudo anotar el segundo. El delantero llegó solito y sin marca alguna. El trámite del juego fue el mismo, los azules dominaban mientras Real España esperaban.



Cuando el tiempo se iba agotando en su primera etapa apareció Edder Delgado, quien tras un centro que parecía sin peligro tras un tiro libre pasó por toda el área y en el segundo poste apareció el capitán catedrático para solamente empujar el balón hasta el fondo; al 45 la Máquina marcaba el empate parcial.



SEGUNDA ETAPA



Motagua era el que mejor jugaba y lo ponía a prueba. Cuando el reloj marcó el 52, los azules encontraron mal parada a la defensiva local pero Rubilio Castillo, quien recibió un pase filtrado estrelló otra vez el balón en el poste izquierdo del marco del guardameta Luis López; se salvaban los de Primi Maradiaga.

Kevin López y Frank Arévalo teniendo su duelo personal.

De repente los Aurinegros tomaron las riendas el juego y sometieron en un lapso de 20 minutos a los capitalinos pero los de Primi no eran certeros. Al 73 Nicolás Cardozo anotaba, pero en posición adelantada, después de eso, llegó el tanto de la ventaja para Motagua.



Los azules regresaron a la ventaja al 75 tras una descolgada de Félix Crisanto, quien entró al área, definió, pero Luis López en el rechace le dejó el balón a Rubilio Castillo quien casi cayéndose anotó el segundo para Motagua, que gana 2-1.



Saíd Martínez perdonó al equipo blanquiazul de un penal no sancionado. Juan Pablo Montes sujetó en el área a Bryan Acosta pero el juez central no lo vio así y no pitó nada. Luego, al 83, Jonathan Rougier salvó a los azules; Nicolás Cardozo definía el gol del empate, pero el argentino estuvo con reflejos felinos para evitar la paridad, pero el juego estaba movida, al 84 Carlos Discua castigaba a Buba López pero también evitaba otro gol más en el duelo.



Motagua perdonó... Carlos Discua erró una clarísima, tal vez la más clara de todo el partido. Nuevamente el Ciclón encontró mal parado a la defensa del Real España pero Discua, solito, sin marca y a merced todo el marco la mandó fuera del estadio.



POLÉMICA

Real España se fue encima y buscó una y otra vez el marco de los dirigidos por Diego Vázquez, quienes tuvieron para matar en el juego a su rival pero perdonaron. Primero fue Nicolás Cardozo y después cuando estaba corriendo el tiempo de descuento Bryan Acosta sacó un misil que pasó rozando el palo del marco del sudamericano Jonathan Rougier.

Al final el Real España sacó un empate a dos ante el Motagua.

Polémica y gol. Saíd Martínez adicionó 5 minutos, pero corría el 96 cuando a Frank Arévalo le rebotó el balón en su rodilla y salía por la línea lateral, el mismo defensor ejecutó el saque de banda, cuando pertenecía al Motagua, y en el mismo saque cogió el balón Víctor Moncada para anotar el gol del empate y darle ese picante al partido que estuvo muy entretenido, al final, Real España empata 2-2 ante Motagua.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO: REAL ESPAÑA 2-2 MOTAGUA

ALINEACIONES

REAL ESPAÑA: Luis López; Wilfredo Barahona, Allans Vargas, Frank Arévalo, César Oseguera; Bryan Acosta, Jorge Claros, Edder Delgado, Christian Altamirano; Iván López y Nicolás Cardozo.

Suplentes: Kevin Hernández, Odis Borjas, Víctor Moncada, Darwin Arita, Luciano Ursino, Jhow Benavídez y Nelson Marín.



MOTAGUA: Jonathan Rougier; Kliffox Bernárdez, Juan Pablo Montes, Félix Crisanto, Marcelo Pereira, Héctor Castellanos, Reinieri Mayorquín, Santiago Vergara, Carlos Discua; Kevin López y Rubilio Castillo.

Suplentes: Marlon Licona, Wilmer Crisanto, Martín Pucheta, Omar Elvir, Irvin Reyna, Denilson Castillo y Marco Vega.

CAMBIOS

REAL ESPAÑA

Min. 57 Entró Jhow Benavídez por Jorge Claros

Min. 69 Entró Luciano Ursino por Christian Altamirano

Min 87 Entró Víctor Moncada por César Oseguera



MOTAGUA

Min. 55 Entró Irvin Reyna por Reinieri Maorquín.

Min. 57 Entró Wilmer Crisanto por Kevin López

Min. 66 Entró Omar Elvir por Santiago Vergara



TARJETAS AMARILLAS

REAL ESPAÑA

Min. 25 Bryan Acosta

Min. 47 Christian Altamirano

Min. 62 Allans Vargas

Min 77 Edder Delgado



MOTAGUA

Min. 17 Félix Crisanto

Min. 26 Reinieri Mayorquín

Min. 45 Marco Vega



TARJETAS ROJAS

No hubo

