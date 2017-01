Emil Martínez continúa con su vida de empresario e inaugura restaurante

El ex jugador de Marathon, Emil Martínez, no se ha quedado de brazos cruzados a pesar de ya no jugar al fútbol y es que el zurdo ha anunciado la apertura de su propio restaurante.

Esta será una nueva faceta en la vida de Martínez quien no pudo seguir con Marathon en el presente torneo y tuvo que retirarse.

Bastante acogedor el restaurante de Emil Martínez quien está comenzado su vida como empresario.

El restaurante se llamará “Seven” en conmemoración al número de dorsal que por mucho tiempo utilizó en el club verdolaga y en la selección nacional.

El ahora ex futbolista anunció que su negocio tendrá un ambiente familiar y que no se venderá alcohol. “Siempre fue una meta contar con mi propio negocio, ahora se hará realidad”, dijo el ex Marathon.

Emil Martínez ya tiene canchas de fútbol en San Pedro Sula, este restaurante es su segundo negocio

En la colonia Zeron de San Pedro Sula es donde se encuentra el negocio del ahora empresario. Se venderán carnes, pastas, mariscos, sopas, entre otros platillos.