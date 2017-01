La jugada más polémica del partido entre Real España y Motagua se dio hasta en la segunda parte cuando Said Martínez no pitó un claro penal para el los 'aurinegros'.



Bryan Acosta dominó el balón y se atrevió a meterse al área y el defensor Juan Pablo Montes lo sujetó hasta bajárselo.



Pero el central Said Martínez no vio eso ni el línea, cosa que los aficionados y jugadores de los dirigidos por Ramón Maradiaga se vieran molestos.