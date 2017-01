El técnico de Motagua, Diego Vázquez, piensa que fue afectado en la última jugada ante Real España, cuando se le escapó la victoria. Terminó empatado 2-2.



Comenzó hablando de la actuación de Saíd Martínez: "En el primer tiempo dio tres minutos. El línea tiene claramente la bandera levantada y ahí viene el gol del Real España".



Y agregó del tema: "En el segundo tiempo, no resiste análisis fueron cinco o seis minutos, dio en total casi nueve, en un partido que se jugó rápido y no se perdió tiempo", afirmó.



"La última pelota la saca Arévalo y ellos hacen saque de banda, pero independientemente nosotros tuvimos con la Discua para liquidarlo y perdonamos. El fútbol cuando perdonas te castiga".

Aceptó que ambos equipos estuvieron muy bien: "Tampoco puedo decir que fuimos superiores, fue un partido realmente muy parejo y disputado. Me pone contento de cara al futuro porque en la medida que tengamos este funcionamiento creo que vamos a tener más tardes positivas que negativas".



Lamentó que el triunfo se haya ido de esa forma: "No es para poner una excusa, Llegamos de visitante a jugar con un gran equipo. Me voy con un sabor amargo porque teníamos los tres puntos ya conseguidos".



Opinó sobre el espectáculo de Rubilio Castillo que se fue sobre la terna arbitral: "No creo que lo haya querido agredir, fue algún asistente o algún utilero, pero no Rubilio", apuntó.