El atacante del Motagua Rubilio Castillo, salió muy molesto luego del empate la noche del sábado ante el Real España en el Morazán.



Pero no solo fue con el resultado, también con el trabajo de la cuarteta arbitral y más con un asistente que llegó a golpearlo con la bandera, según lo que declaró.



"Es increíble, era saque de banda a favor de nosotros, le reclamo a Said y el línea me pegó con la bandera en el pecho" empezó diciendo Rubilio.

"No es posible, si yo lo agredo a él saldrá que lo agredí, pero no va a salir que él me agredió" dijo en tono molesto el atacante azul.



"Yo estoy tranquilo, estoy molesto pero tranquilo, yo creí que era un jugador del Real España que me había pegado. No es posible que un árbitro me vaya a pegar con la bandera en el pecho" cerró detallando lo sucedido.



Rubilio anotó uno de los dos goles del Motagua ante Real España, pero salió molesto por una saque de banda que no pitó a favor de los de Tegucigalpa.