VIDEO: Los planchones de Saíd Martínez que marcaron el derbi en el Morazán

Penales no sancionados, goles convalidados que no debieron ser y una gresca al concluir un partido que debió tener menos tiempo de descuento, fueron algunos de los condimentos que dejan mal parado el trabajo arbitral del joven "tocapitos" nacional Said Martínez.

El ex central y analista arbitral, Mario "Pelón" Moncada, considera que Said "falló mucho en momentos puntuales, en jugadas que se identifica qué árbitros están listos; lo comentamos en la previa, no era el indicado y ayer (sábado) demostró que le falta experiencia", valoró.

No obstante, Moncada considera que Martínez "es el árbitro del futuro, con un presente bueno, pero para estos partidos hay que mandar a lo más "rayados". Sigo sin entender a sus asistentes que no se reunieron con él para analizar el tiempo de descuento", expuso.

El "Pelón" afirma que él juez se equivocó hacia ambos bandos, aunque en el desglose de su valoración deja en claro que el más perjudicado fue Real España. "Fue un mal trabajo de Said, influyó en el resultado porque no marcó faltas que hubieran dado un rumbo diferente al juego", lanzó.

El controversial juez mencionó que "la Comisión (de Arbitraje) tiene que seguirle dando juegos y cuidándolo, aunque sabiendo que estos partidos son para árbitros de la talla de Armando Castro, Héctor Rodríguez, Oscar Moncada y Melvin Matamoros, quienes se pueden equivocar pero pueden manejar el juego con más tranquilidad por la experiencia que ellos tienen".

Consultado sobre que onceno fue más dañado por los desaciertos de Said, Mario Moncada dijo que "perjudicó al fútbol, al clásico, que fue lindo y se vio perjudicado por decisiones puntuales como dar cinco minutos de descuento y después tres, fue un partido de 98 minutos. No sé cómo no calificó ese saque de banda para Motagua, se dejó llevar por la astucia de un jugador de Real España. Eso es inexperiencia".

Said Martínez dirigió su tercer Real España-Motagua, quedando con un balance de dos empates y un triunfo catedrático, en el cual pitó un penal y expulsó a un futbolista capitalino.

Jugadas puntuales donde se equivocó:

1. Primer gol de Motagua: Participaron en la jugada dos futbolistas que estaban en fuera de juego. Intervienen al adversario.

2. Penal de Montes sobre Acosta: La de Bryan es una falta demasiado evidente.

3. Mano de Pereira dentro del área: Tuvo que haber sido calificada como falta penal, no importa la distancia por la posición de la mano de él.

4. Mano de Vargas en el área aurinegra: No es falta penal, no es mano pero sí la de Motagua (en el segundo tiempo).

Datos:

*Said Martínez pitándole a Motagua: 19 partidos, de los cuales perdió tres, ganó ocho e igualó igual cantidad.

*Real España con Said Martínez: 22 juegos; ganó ocho, empató nueve y perdió cinco.

Lo dijo Mario Moncada:

"Arbitrar no es solo saberse el reglamento, Said no supo que hacer, si agarra el balón un jugador de Motagua (en el 2-2) deja que lo juegue, él tiene que entender que dirigir un partido de fútbol no solo es correr".

"Este partido le va a dejar mucho, es necesario que lo analice; lo más importante es que la Comisión de Arbitraje se dé cuenta que este es un proceso. En el arbitraje nunca se deja de aprender, lo que va a hacer un arbitro de experiencia es que los errores los va minimizando".