Jorge Pacheco el fisioterapeuta de Motagua expresó sus más sinceras disculpas por haberle arrojado una bolsa con agua al árbitro Saíd Martínez al finalizar el partido entre Motagua y Real España en el Morazán.

El médico de los Azules asegura que fue presa de la ira y por eso decidió disculparse públicamente ya que siente que dañó la imagen del arbitraje, de Motagua y de la Liga Nacional.

"Quiero pedir disculpas porque me dejé llevar por el enojo, reacioné de una manera indebida, me disculpo con Saíd Martínez porque reconozco que fallé y siento mucha pena y verguenza conmigo mismo y con mis familiares, porque no soy una persona violenta", dijo el fisioterapeuta.

Agregó que "Me disculpo con el equipo y con la Liga Nacional por ese tipo de actitudes y espero no volver a cometerlas".



"Realmente fueron tres segundos de ira en los que no me controlé. Me molesté mucho porque estábamos ganando el juego y de pronto pasan cosas que uno no se explica, el arbitraje falló y yo también me equivoqué porque me desubiqué de lo que me compete amí que es velar por el bienestar de los jugadores".

"Uno está en la banca apoyando al equipo y siempre quiere lo mejor. Además vemos los errores del árbitro que también es un humano y comete errores. A veces nos dejamos llevar por el enojo y como resultado se ven este tipo de actitudes".



Rubilio Castillo también se molestó mucho al finalizar el clásico porque asegura que Oscar Velásquez lo agredió. "Sí, todo eso es por la calentura del partido, las emociones hacen que uno reaccione. Hay que ponerse en el lado de los árbitros también ellos son humanos. Ahora que estoy frío me doy cuenta que cometí un error y si pudiera retroceder el tiempo lo haría porque me siento avergonzado con mis acciones", finalizó Pacheco.