Javier Estupiñán y Olimpia liquidan en el Nacional a un aguerrido Marathón

Partido poco vistoso en el estadio Nacional de Tegucigalpa donde Olimpia, en el clásico nacional, consiguió doblegar 3-2 al Marathón por la tercera fecha del Clausura 2017. Los verdolagas comenzaron sorprendiendo en el juego con gol de Henry Romero pero al pasar los minutos se fue quedando y Javier Estupiñán aprovechó la pésima marca de los sampedranos para marcar un doblete.

El Viejo León no jugó su mejor partido, pero le alcanzó para sumar tres puntos importantes después de venir de perder en Tocoa ante la Real Sociedad, por su lado, Marathón perdió el invicto en el torneo y también permitió los primeros goles en el torneo.

Michael Chirinos y Marvin Bernárdez disputando la posesión del balón.

Los dirigidos por Manuel Keosseián intentaron en los últimos minutos conseguir el gol de la paridad pero ya todo estaba resuelto con un 3-2 a favor de los blancos.



LAS ACCIONES DEL PARTIDO:



Marathón tocó la puerta del Olimpia por primera vez y anotó. El escuadrón verdolaga llegó al minuto 21 por el sector derecho por medio de Jhon Paul Suazo, quien centró y dentro del área el juvenil Henry Romero solo cacheteó el balón para mandarla a guardar. El equipo verdolaga sorprendía en Tegucigalpa.



El gol de los verdes despertó al conjunto albo quien con Javier Estupiñán encontró la fórmula para poner las cosas en su sitio. El espigado artillero colombiano anotó su doblete al 35 y 43 y ya el Olimpia ganaba 2-1 al equipo de Manuel Keosseián que con el paso de los minutos se fue quedando.

Javier Estupiñán es el goleador del Olimpia





Los sampedranos carecían de futbol elaborado y por ratos parecía que estaban cansados, pues nada más caminaban. Por otro lado, Olimpia comenzó a dominar el encuentro y llegaba contantemente al marco verde buscando más goles.



Y cuando el reloj marcaba el 45+1 nuevamente apareció el colombiano Estupiñán Romero para meter presión a John Bodden, quien en un trazo largo que llegó a él se le complicó y despejó el balón pero el mismo nada más lo alejó a la media luna y ahí, justo y atento estuvo Gerdon Rodas quien la prendió de volea y decretó el 3-1 parcial.



SEGUNDO TIEMPO



Comenzando el segundo tiempo Henry Romero tuvo el segundo del Marathón pero no pudo definir cuando le centraron el esférico desde el sector izquierdo. Marathón seguía cayendo 3-1. Los verdolagas, con lo poco que hacían metían miedo y al 71 después de un tiro de esquina Walter Martínez Betanco acortó la distancia y decretaba el 3-2.

Marathón insistió en los últimos minutos por anotar el gol del empate pero no pudo. El Monstruo Verde llegó y tocó varias veces la puerta del pórtico de Donis Escober pero ya todo esta dicho, Olimpia se quedaba con el clásico nacional 3-2 con estupenda actuación de Javier Estupiñán.

FICHA DEL OLIMPIA 3-2 MARATHÓN

ALINEACIONES

OLIMPIA: Donis Escober; Elvin Casildo, Elmer Güity, Kevin Álvarez, Israel Fonseca; Germán Mejía, Marcelo Canales, Óscar Salas, Gerson Rodas; Javier Estupiñán y Michael Chirinos.



MARATHÓN: John Bodden; Carlos Perdomo, Daniel Tejeda, Bryan Barrios, Samuel Córdova; Alan Banegas, Wilmer Fuentes, Jhon Suazo, Mario Berríos, Juan Josué Rodríguez y Henry Romero.

CAMBIOS



OLIMPIA

Min. 33 Entró Ever Alvarado por Israel Fonseca.

Min. 56 Entró Carlo Costly por Gerson Rodas.

Min. 67 Entró Carlos Will Mejía por Marcelo Canales.



MARATHÓN

Min. 46 Entró Walter Martínez por Juan Rodríguez.

Min. 67 Entró Joshua Vargas por Henry Romero.

Min. 72 Entró Darvis Argueta por Jhon Paul Suazo.



TARJETAS AMARILLAS



OLIMPIA

Min. 20 Elmer Güity.

Min 29 Elvin Casildo.

Min. 75 German Mejía.

Min. 90 Ever Alvarado.

Min. 90 Carlo Costly.



MARATHÓN

Min. 73 Joshua Vargas.

Min. 90 John Bodden.

TARJETAS ROJAS

No hubo.