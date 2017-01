Rafael Villeda, Vicepresidente del Olimpia, ha dejado claro el tema de las incorporaciones de los jugadores para este torneo, a la vez asegura que el plantel tiene claro que la orden es lograr el campeonato y asegurar su presencia en la Liga de Campeones.

¿Cómo está la contratación de Alex López?

Teníamos que arreglar unos inconvenientes que teníamos en la parte del equipo y su finiquito, pero ya está inscrito en la Liga Nacional y solo estamos esperando la llegada del pase de él y Ever Alvarado. Ya el de el RoRo y Walter García ya está.

¿Por cuánto tiempo se arregló con Alex López?

Por un año, es decir hasta diciembre. Son dos torneos.

¿Ever Alvarado es lo mismo?

Él resolvió primeros arreglar su finiquito, quedó en libertad y nos pusimos de acuerdo. Firmó por un año.

¿El caso de Roger Rojas como se resolvió?

Él logró hacer un arreglo con el equipo, quedó libre. Olimpia lo había prestado por un año al equipo de México, pero tenía seis meses de contrato, habló para no continuar y tiene las puertas abiertas en el equipo.

¿El Oliver Morazán que pasó que lo dejaron ir?

Oliver ya no tenía contrato y fue una decisión técnica, ya que queríamos darle un poco más de oportunidad al Patón, está Garrido y Ariel Flores en esa posición.

¿Cómo ve este torneo en relación a las contrataciones que han hecho los clubes?

Bastante difícil, ya que varios equipos han hecho varias contrataciones y si va ser un tornero bastante disputado. Los cuatro equipos grandes han conformado muy buenos planteles, bien dirigidos y es muy probable que los cuatro sean parte de la liguilla.

¿Es conveniente que Garrido tenga una demanda contra Olimpia y esté jugando ahí?

Son situaciones que se están resolviendo, yo no veo mayor inconveniente en ese sentido, él está agusto jugando con el Olimpia. Son unos cálculos que él está justificando, pero yo diría que sus abogados y no Luis Garrido, pero son situaciones que se van a resolver.

¿Con estos refuerzos que se le pide al cuerpo técnico?

La meta siempre es buscar el campeonato y cuando no se consigue, nosotros no tenemos duda que es un fracaso, así que el cuerpo técnico, jugadores y nosotros como directivos todos sabemos que lo que se busca es el título, independientemente que se le de oportunidad a jóvenes.

¿Ustedes ratificaron a Marcelo Canales, ya que se habló que saldría a préstamo?

El mediocampo de nosotros es donde tenemos más jugadores y obviamente Marcelo no había hecho una buena pretemporada cuando estaba con el Vida y eso le afectó. También el traslado de La Ceiba a Tegucigalpa le tomó tiempo acostumbrarse, pero él ya está ambientado y físicamente bien, por eso no dudo que será un buen aporte al equipo y por eso el equipo hizo esa inversión.

¿Qué piensa del nuevo formato de la Liga de Campeones?

Es más difícil, creo que es un nivel de exigencia mayor y hay que tratar de clasificar directamente, pues en esta caso nosotros tendremos que salir primero campeones y mantener esa diferencia en la tabla general o de lo contrario tratar de ganar el centroamericano y del Caribe. Me parece bueno que se disminuye la cantidad de partidos en la primera fase. Jugar contra equipos del área y del Caribe puede ayudar económicamente.

¿Olimpia por eso apostó a contratar para asegurar su presencia en la Liga de Campeones?

La idea nuestra siempre es buscar el campeonato y las contrataciones se hacen más que todo por eso y obviamente al lograr el campeonato se logra el pase a este evento internacional.

¿Olimpia tuvo alguna ganancia por el préstamo de Alberth Elis?

No, él fue vendido al Monterrey y la única manera es si se diera una futura transferencia, pero por el prestamos no tenemos nada.

¿Piensa que fue muy prematura su venta?

El lo personal pienso que no era el momento, pero los jugadores, lo padres entran en un nivel de desesperación y creen que las oportunidades se les van a ir y eso influyó mucho, pero Alberth Elis tiene la madurez para asimilar esta situación y no me cabe la menor duda que en Houston va obtener buenos resultados.

¿Habrá la oportunidad de una nueva venta en el equipo?

Hasta el momento no hay una posibilidad, no se ha presentado ningún interés, pero no cerramos las puertas a que se puedan presentar oportunidades. Lo que pasa que ya en el mercado de enero ya está por cerrarse, pero a lo mejor a mediados de año pueda existir una posibilidad que algún jugador pueda salir, pero por el momento no hay una propuesta por jugadores.

¿Con la llegada de los refuerzos que tanto se incrementa el costa de la plantilla?

No mucho, hay unos que han salido y otros que han llegado, pero no es mucho el aumento. Estamos en nuestro presupuesto sino no se harían las contrataciones y siempre hemos mantenido la decisión en el club que no podemos ir más del presupuesto y así no quedarle mal a nadie.

¿De cuánto es el presupuesto del Olimpia?

Va andar parecido al de el año pasado y estamos hablando más o menos 35 o 40 millones al año.

¿Qué le parece el nivel de los jugadores legionarios que han estado llegando al país?

La verdad que la contratación de jugadores extranjeros así como pueden salir buenos, salen malos. Hay varios factores como su calidad o hay otras situaciones como que ha estado parado mucho tiempo y luego no continúan en el equipo. Otras cosa es que cuando no existía la MLS teníamos la posibilidad de traer jugadores de un mejor nivel, pero que estaban dentro de las posibilidades de nuestro fútbol y ahora se dan situaciones contrarias. Por ejemplo si no existiera esa liga Luciano Emilio hubiera terminado su carrera jugando en Honduras.

¿Qué piensa del accionar de Anthony Lozano?

Desgraciadamente tuvo esa lesión que lo mantuvo un buen tiempo fuera, pero ya se recuperó y esperamos que continúe haciendo goles y a mediado de año, el Tenerife pueda ejercer la opción para la compra.

¿Hasta cuándo es el préstamos de Lozano?

Hasta junio.

¿Ha habido interés de otros equipos por él?

No, hasta el momento no hay algún interés de otros clubes.

SOBRE LA SELECCIÓN

¿Cree que se puede lograr el objetivo de clasificar al Mundial?

Para eso se está trabajando, sabemos que no es fácil y desgraciadamente se perdió contra Panamá en casa, se ganó ante Trinidad y mientras más se pueda ir sumando es fundamental, pero los niveles de los rivales están muy bien y se confía en el trabajo del profesor Pinto y espero que los jugadores legionarios se pueda ir consolidando en sus equipos. Eso es fundamental para que tenga buena participación con la Selección.

Dicen que si se clasifica es más por el trabajo de Pinto y no por los jugadores, ¿Usted que opina?

Yo creo que es una combinación de todo. Desde que se contrató al profesor Pinto es porque sabíamos de su capacidad, loo venía de demostrar en el Mundial anterior y lo ha hecho a lo largo de su carrera, pero para eso se necesita que todos nos unamos los jugadores, entrenador y los medios de comunicación.

¿Qué opina donde se debe de jugar si se ratifica el castigo al Olímpico?

Hay que analizar las posibilidades que no se pueda jugar en el Olímpico, pero a nivel del Comité Normalizar seguimos insistiendo haciendo las gestiones con la Fifa y ver si hay posibilidades de revertir esa decisión y que se juegue en el Olímpico. De lo contrario se están analizando deferente posibilidades como Tegucigalpa, el Morazán, La Ceiba, pero lo primero es que se habilite el Olímpico.