Al final del partido el técnico del Marathón, Manuel Keosseián, salió con la incomodidad en la manera en la que el Olimpia logró marcar las anotaciones en la primera parte del partido que le costaron el juego (perdieron 3-2).

"Lo mejor fue la reacción que tuvimos ya que tomamos dos goles de córner que matan a cualquier equipo y un tercer gol que fue medio inocente, pero el equipo siguió luchando", dijo.

Manolo reconoció que el juego aéreo fue lo que les pesó en el partido. "Nos mató un poco, pero el equipo hizo un gran esfuerzo, yo creo que pudimos haber empatado, opciones de gol no sé como estuvimos, pero creo que parejos".

VER LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2017

Desde el punto de vista del estratega uruguayo, su equipo no fue menos en el duelo. "El primer tiempo Olimpia no había tenido chance de gol, prácticamente no llegó al arco y solo tuvo dos córner y una falla, pero así es el fútbol".

Luego de la derrota, el timonel de los verdolagas espera que su equipo se fortalezca con la incorporación de los refuerzos.

"Espero que con ellos el equipo osea mejor. Los que se van contentos son la gente del Olimpia porque ganaron, nosotros queríamos el triunfo, pero lamentablemente por esos cosas del fútbol ellos ganaron con algunas armas que utilizan como el juego aéreo", finalizó.

FOTOS: Aficionados del Olimpia agreden y le quitan camisa a seguidor del Marathón