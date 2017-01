El delantero colombiano, Javier Estupiñán, vivió una gran tarde en el duelo ante el Marathón, donde anotó los dos de los tres tantos con los que el Olimpia logró un triunfo en el Nacional.



"Hay que darle las gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos da, la honra y la gloria es para él, ya que nos permite anotar y reivindicarnos con el gol", aseguró.



El jugador salió muy contentó y no lo pudo esconder su alegría. "Siempre se trabaja para ser el mejor, yo creo que de a poco se van dando los resultados, pero hay que seguir mejorando y haciendo las cosas bien, ya que esto es de trabajar".



Sobre sus anotaciones. "Soy muy fuerte en el juego aéreo y los compañeros me conocen y el cuerpo técnico me permiten que esté ahí en el terreno de juego. Todos los goles son para la honra de Dios"



"Se trabaja de la mejor manera para conseguir los resultados y gracias a Dios se lograron los tres puntos. Los goles dan confianza", finalizó.