El Salvador busca jugadores nacidos en Estados Unidos para reforzarse

En sus primeros meses con la selección de El Salvador se puede percibir que el proceso del técnico colombiano Eduardo Lara va a puerto seguro, eso sí, a largo plazo ya que se preparan para, primeramente Copa Oro y después a pensar en las eliminatorias de Qatar 2022.

La Selecta compitió en la Copa Centroamericana de Naciones (3° lugar) con el técnico cafetero en el banquillo y se notó una leve mejoría con respecto a lo último mostrado en las eliminatorias de Rusia bajo el mando del hondureño Ramón Maradiaga.

Ahora, Eduardo Lara, ve más allá y contempla el llamado a los diferentes combinados nacionales de futbolistas que lo hacen en el exterior y que son nacidos en Estados Unidos.



El estratega colombiano, según informa La Prensa Gráfica de El Salvador, tiene en carpeta a tres jugadores de alto nivel que le darían un toque especial a La Selecta de cara a la Copa Oro y en un futuro, hacia la Copa del Mundo del 2022.

Amando Moreno pertenece al Tijuana de México.

Amando Moreno, jugador del Xolos de Tijuana de México, es uno de los que el sudamericano estaría valorando para sumar a la disciplina cuscatleca.



Este delantero de 21 años es hijo de salvadoreños y nació en Nueva Jersey. Ha pasado por selecciones sub 18 y sub 20 de Estados Unidos, pero Lara quiere convencerlo de jugar con la azul y blanco.



"Es un jugador muy rápido, muy bueno. Puede jugar como media punta, por afuera. Me quiero armar bien. Yo he buscado a estos jugadores. Yo llego a mi casa a ver jugadores, a mirar cosas nuevas. Voy a hacer lo mío. Es mi trabajo y mi obligación. Lo más importante es que quiere venir a jugar", apuntó Lara, en plática con El Gráfico.

Eriq Zavaleta (número 15) juega en el Toronto de la MLS.

DOS CANDIDATOS MÁS

Eduardo Lara también ha visto a Eriq Zavaleta, zaguero central del Toronto de la MLS. Es hijo de padres salvadoreños y en los próximos días el técnico se pondrá en contacto con ese jugador.



Otro de los futbolistas que el entrenador desea verlo vestido de azul y lanco es Joshua Pérez, actual delantero del Fiorentina de Italia. Lara dijo que lo llevará para la sub-20. Pero antes debe hablar con su representante, Giovanni Pérez, padre del jugador.



Cabe mencionar que el cafetero quiere reforzar al combinado juvenil Sub 20, que debe competir en el Premundial de CONCACAF en Costa Rica, desde el 17 de febrero próximo.

Joshua Pérez juega en la Fiorentina de Italia.



LAS TRES OPCIONES



NOMBRE: Eriq Anthony Zavaleta

DATA: 2 de agosto de 1992, Indiana, EUA.

EDAD: 24 años

CLUB ACTUAL: Toronto FC, de la MLS

POSICIÓN: zaguero central



NOMBRE: Amando Moreno

DATA: 10 de septiembre de 1995, New Jersey, EUA.

EDAD: 21 años

CLUB ACTUAL: Xolos de Tujuana, México

POSICIÓN: delantero y media punta



NOMBRE: Joshua Pérez

DATA: 21 de enero de 1998, California, EUA.

EDAD: 18 años

CLUB ACTUAL: Fiorentina de Italia

POSICIÓN: media punta