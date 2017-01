Luis Ramos regresa al fútbol de su país y lo hará para el Marathón que es comandado por el técnico uruguayo Manuel Keosseián luego de varios años en Europa.



Ramos ha militado para varios equipos de diferentes países fuera de Honduras, entre ellos en Eslovaquia, Hungría, Francia, Azerbaiyán y el último fue en Irak.

El volante, ahora nuevo jugador del Marathón estuvo en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2005 con la selección de Honduras.

En las primeras palabras que dio Ramos ya vistiedo los colores del Marathón mencionó que: "Los logros son las cosas que uno más recuerdo, como haber jugado Champions y Europa League. De esos juegos aprendí mucho".



De su llegada al Marathón aseguró que: "Para mí venir al Marathón no es dar un paso para atrás. "Soy un tipo de jugador que me gusta esforzarme en cada entrenamiento y ponerme a todo es mi meta".



"No muchos conocen a Honduras. Luego de las dos Copas del Mundo se empieza a escuchar el nombre. Solo saben que somos jugadores muy aguerridos y rápidos".

Con la incorporación de Luis Ramos, Marathón suma su sexta alta para este torneo clausura. El "Bigotón" Keosseián quiere volver a darle una alegría a los verdolagas.